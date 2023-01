Corendon met grootste stand ooit op Vakantiebeurs

Deel dit artikel

Corendon staat met de grootste stand ooit van ruim 350 vierkante meter op de komende editie van de Vakantiebeurs in Utrecht. In de ‘Corendon Club House’ is een grote bar, een entertainment podium, aparte meeting ruimtes en informele boekingsbalies te vinden. Vakantiebeurs-bezoekers kunnen zo makkelijk hun vakantie boeken op de stand. Ook merken zoals Karin’s Choice en Stip Reizen zijn vertegenwoordigd en voor het laatste merk staat een raceauto op de stand om de

F1-reizen te promoten.

Rondom de ‘Corendon Club House’ staan dertig hotelpartners van alle bestemmingen die de reisorganisatie aanbiedt. Voor het merk Karin’s Choice worden de unieke accommodaties plus huurauto uitgelicht. Verder deelt Corendon nieuwtjes op de Vakantiebeurs, zijn er presentaties, liveoptredens en kunnen bezoekers meespelen met de Cor&Don vakantiequiz.

Dick Gussen, Director of Brand & Media Partnerships van Corendon: “Deze stand is ontwikkeld om mee te gaan in de nieuwe trend van beurzen, want een beurs zoals vroeger is passé. Het is meer een beleving die we neerzetten dan de standaard stand die je vaak op een beursvloer ziet. Geen balie na balie met folders maar we roepen juist een vakantiesfeer op. Ik zie de toekomst van de Vakantiebeurs meer als een vakantiefestival met veel ruimte voor culinaire- en live entertainment.”

Op de Vakdag houdt Corendon traditioneel haar jaarlijkse borrel van 16.00 – 18.00 uur.

Author Sharon Evers