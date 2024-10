Dit najaar lanceren Corendon, Tio Business School en Justcurious een bijzonder studiereisconcept waarbij studenten van Tio Business School de leiding hebben. Het doel? Onderwijs en werkveld dichter bij elkaar brengen en studenten enthousiasmeren voor een carrière in de toerismesector.

De Gran Corendon Experience wordt volledig opgezet en begeleid door Tio-studenten, met ondersteuning van Corendon en Justcurious. Dit maakt de reis niet alleen leerzaam, maar ook uniek: de studenten voegen namelijk gamification toe aan de reis om de bestemming en de hotels op een speelse manier te leren kennen. Ze bedenken verschillende spellen waarmee de reisagenten op een leuke en interactieve manier Gran Canaria en het Corendon-aanbod ontdekken. Van bijzondere hotelbezichtigingen tot interactieve tours over het eiland – deze reis biedt een nieuwe, verrassende benadering van een studiereis.

Toekomstige reisprofessionals inspireren

Voor deze studiereis zijn Corendon, Tio Business School en Justcurious op zoek naar enthousiaste reisagenten die Gran Canaria (opnieuw) willen ontdekken en tegelijkertijd willen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie reisprofessionals. Tijdens deze studiereis werken reisagenten samen met gemotiveerde Tio-studenten, leren ze het Corendon-aanbod beter kennen, en helpen zij jong talent zich voor te bereiden op een carrière in de reisbranche. Een win-win situatie: de reisagenten frissen hun kennis van de bestemming op, terwijl ze bijdragen aan de toekomst van de sector.

Jong talent

Corendon, Tio Business School en Justcurious zijn ervan overtuigd dat de toekomst van het toerisme ligt bij jonge, enthousiaste professionals. Daarom investeren zij graag in de ontwikkeling van jongeren en bereiden zij hen voor op een carrière in de reisbranche. Uit recente resultaten van het Reiswerk-onderzoek blijkt opnieuw het belang hiervan voor de sector. Met dit studiereisconcept willen de drie partijen een actieve rol spelen in de toekomst van de reisbranche.