Vanaf 22 december tot en met 30 maart aanstaande verbindt Corendon de luchthavens Groningen Airport Eelde én Maastricht Airport wekelijk met het Egyptische Hurghada.



Groningen en Maastricht Airport hadden in het winterseizoen nog geen directe vliegverbinding met Egypte. Door deze nieuwe route komt daar verandering in. Volgens Corendon is het een mooie kans om in de wintermaanden ook vanuit de regio naar de zon te ontsnappen.

Het vluchtschema:

Periode: 22 december 2024 t/m 30 maart 2025

Dag: elke zondag

Vertrek:

Groningen (GRQ) naar Hurghada (HRG) – Vertrek 19:00, Aankomst 02:50

Maastricht (MST) naar Hurghada (HRG) – Vertrek 20:40, Aankomst 02:50

Retour:

Hurghada (HRG) naar Groningen (GRQ) – Vertrek 13:55. Aankomst 18:30 Hurghada (HRG) naar Maastricht (MST) – Vertrek 13:55, Aankomst 21:10