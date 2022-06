Corendon verplaatst 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam om vakanties te redden

Deel dit artikel

De luchthaven Schiphol kampt met grote personeelstekorten bij de veiligheidscontrole en heeft inmiddels aangekondigd in de zomermaanden veel minder passagiers te kunnen afhandelen dan gepland. Dat zal grote gevolgen hebben voor de zomervakanties van veel Nederlanders. Hoewel het nog niet vaststaat hoeveel vluchten iedere luchtvaartmaatschappij moet inleveren, heeft Corendon ervoor gekozen om dit niet af te wachten en gedurende de maanden juli en augustus ongeveer 150 vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Rotterdam. Daarnaast schrapt de reisorganisatie nog ongeveer 35 vluchten door samenvoeging met andere vluchten of verplaatsing naar andere regionale luchthavens. Hierdoor reduceert Corendon in totaal ongeveer 25% van het aantal vluchten dat oorspronkelijk op Schiphol gepland stond. Al direct na de chaotische taferelen in de meivakantie heeft Corendon de voorbereidingen voor dit scenario in gang gezet. Inmiddels hebben we de bevestiging ontvangen dat de luchthaven Rotterdam deze 150 vluchten ook kan accommoderen. Corendon heeft hiermee een substantiële bijdrage geleverd aan de reductie van het aantal passagiers op Schiphol gedurende de zomervakantie en gaat ervan uit niet nog meer vluchten te hoeven schrappen.

Quote Steven van der Heijden, CEO Corendon

“We hebben vroegtijdig geanticipeerd op dit schadelijke scenario want als vakantieaanbieder stellen wij uiteraard alles in het werk om de vakanties van onze klanten te laten doorgaan. Door snel te handelen hadden we de mogelijkheid om de beperkte ruimte te gebruiken die er in Rotterdam nog was. We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren. Toen we in de meivakantie een paar vluchten verplaatsten naar Rotterdam hebben we gemerkt dat het voor de meeste vakantiegangers een grote opluchting was om vanaf een kleiner en overzichtelijk vliegveld te kunnen vertrekken. Omdat we nog geen officiële informatie hebben gekregen, kunnen wij nog geen duidelijkheid geven aan individuele klanten over hun specifieke vlucht. Corendon heeft ook vele tienduizenden plaatsen geboekt op vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Transavia. We zijn van deze partijen afhankelijk voor nadere informatie over het al dan niet doorgaan van hun vluchten.”

100.000 vakanties vanaf Duitse luchthavens

Naar aanleiding van de chaos op Schiphol in de afgelopen meivakantie, biedt Corendon sinds mei dit jaar ook succesvol vakanties aan vanaf vier Duitse luchthavens: Münster/Osnabrück, Weeze, Düsseldorf en Keulen. De vakantieganger kan afreizen naar populaire vakantiebestemmingen zoals Antalya en Bodrum in Turkije, Mallorca, Ibiza, Las Palmas en Tenerife in Spanje, en Kreta, Kos en Rhodos in Griekenland. De vluchten worden uitgevoerd door Corendon Airlines International, onderdeel van het internationale Corendon concern. De Duitse luchthavens liggen net over de grens, zijn makkelijk bereikbaar en hét voordeel is dat de vakantieganger op deze manier zonder stress aan z’n vakantie kan beginnen.

Author Arjen Lutgendorff