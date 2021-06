Corendon vliegt naar Curaçao vanuit Charleroi

Corendon vliegt deze zomer met Air Belgium vanuit Brussels South Charleroi Airport naar Curaçao. Op het zonnige Caribische eiland heeft Corendon twee eigen resorts: Livingstone Jan Thiel en het in 2020 geopende 5 sterren Corendon Mangrove Beach Resort. De Airbus A340 van Air Belgium zal iedere woensdag en zaterdag reizigers naar Curaçao vliegen.

In samenwerking met Air Belgium biedt Corendon pakketreizen aan met vertrek vanaf de Belgische luchthaven Charleroi. De vluchten vertrekken elke woensdag en zaterdag en maken een tussenstop op Martinique. De totale vluchtduur is 12 uur en 30 minuten en reizigers kunnen zowel een economy als premium stoel boeken in de Airbus A340 die Air Belgium op deze route inzet. Op deze manier biedt Corendon de Belgische reiziger de ultieme mogelijkheid om tegen een voordelig tarief vanuit België op vakantie te gaan naar tropische Curaçao. De planning is om vanaf 3 juli 2021 te starten met vluchten naar het Caribische eiland, maar dit is afhankelijk of de bestemming door de Belgische overheid het reisadvies met code oranje krijgt.

Belgische markt

Atilay Uslu, oprichter van Corendon met eigen hotels op Curaçao: “Ik ben erg blij dat wij nu ook Belgische reizigers kunnen verwelkomen in het Corendon Mangrove Beach resort of één van onze andere hotels op Curaçao. Door de samenwerking met Air Belgium wordt het voor onze Belgische klanten makkelijker om te reizen naar deze zonnige bestemming. Een bijkomend voordeel is dat vliegen vanuit Charleroi extra voordelig is ten opzichte van vliegen vanuit Amsterdam. Reizigers uit de zuidelijke provincies van Nederland besparen niet alleen al snel 100 euro per persoon bij vertrek vanuit België, maar ook tijd omdat het vliegveld dichterbij ligt. Ik kijk uit naar de eerste vlucht”.

Curaçao

Corendon biedt verschillende All Inclusive hotels aan op Curaçao waaronder het vijfsterren Corendon Mangrove Beach hotel, het grootste hotel op het eiland en het Kunuku Aqua Resort. Reizigers kunnen ook kiezen uit één van de andere top accommodaties op het Caribische eiland, zoals het Livingstone Jan Thiel resort, dat eveneens eigendom is van Corendon, de Beach House en het Curinjo Resort.

