Corendon wil met restaurantconcept Mondi de wereld veroveren

Corendon heeft zaterdagavond zijn derde Mondi-restaurant officieel geopend in het Corendon-hotel in Amsterdam Nieuw-West. In het Corendon City Hotel is het voormalige Cor&Don restaurant omgetoverd tot een Caribisch restaurant. Chef-kok Justin Niessen, die het restaurant-concept heeft ontwikkeld, presenteerde zaterdagavond zijn nieuwe kookboek met Caribische recepten.

Corendon beschikt al over twee restaurants onder de naam Mondi: de eerste bevindt zich in het College Hotel in Amsterdam-Zuid, onder de naam Mondi Amsterdam South. Het tweede restaurant is gevestigd in Skybar 747, op de bovenste verdieping van het Corendon Hotel in Badhoevedorp. En nu dus nummer 3 in Amsterdam-West.

Corendon-oprichter Atilay Uslu wil zijn restaurantketen snel uitbreiden, verklaarde hij zaterdag. Dit jaar volgt uitbreiding op Curaçao. Het vierde Mondi-restaurant opent dit jaar zijn deuren in het Livingstone Jan Thiel resort. Het vijfde restaurant komt in het nieuwe hotel van Corendon op Curaçao, waarvan de opening voor december dit jaar op de agenda staat.

Het hotel, onder de naam The Riff (naast de terminal) telt 400 kamers en moet half december zijn deuren openen. In het derde kwartaal van 2024 wil Corendon hier een restaurant/beachclub onder de naam Mondi openen.

‘Met de opening van ons nieuwe hotel op Curaçao beschikken we over duizend kamers op het eiland. Daarmee hebben we circa 20 procent van de hotelcapaciteit op Curaçao’, zegt Uslu, die aangeeft dat Corendon met zijn hotels in Amsterdam eveneens over duizend kamers beschikt.

Curaçao doet het momenteel goed bij Corendon, zegt Uslu. Vooral klanten uit Amerika boeken goed. Dat is mede te danken aan de samenwerking met Hiton, die sinds september 2021 bestaat voor het Corendon Mangrove Beach Resort. Onder de naam ‘Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort, Curio Collection by Hilton’ positioneert Corendon zich nadrukkelijk op de Amerikaanse markt.

‘Amerikanen gaan van oudsher veel naar Aruba, maar de samenwerking met Hilton werpt zijn vruchten af op de Amerikaanse markt.’

Ook het nieuwe hotel The Riff wordt straks een samenwerking met Hilton, zegt Uslu.

Corendon wil in al zijn hotels het eigen restaurantconcept onder de naam Mondi lanceren. Het concept is afkomstig van chef-kok Justin Niessen, afkomstig van Curaçao. Niessen is autodidact en kookte voorheen vooral als liefhebberij. Hij volgde onder andere de hotelschool en bereikte in 2016 de finale van het tv-programma Masterchef. Hij werkte achtereenvolgens bij Las Palmas in Rotterdam (van Herman den Blijker), Krasnapolsky, Oruka en Huis ter Duin.

Zijn eigen restaurant Just in Rotterdam, waar hij mede-eigenaar is, werd in 2016 uitgeroepen tot beste nieuwe horecazaak van Rotterdam. Volgens kenners zit Niessen met Just tegen het sterrenniveau aan.

Uslu wil zijn restaurantconcept van Mondi uitrollen naar alle wereldsteden. Hij noemt New York en Istanbul als voorbeeld. ‘We hebben straks uit het niets vijf Mondi-restaurants. We willen de Caribische keuken naar alle strategische plekken op de wereld brengen.’

Chef-kok Justin Niessen: ‘Het was mijn droom om de Caribische keuken wereldwijd op de kaart te zetten. Daar gaan we nu aan werken.’

Foto: Corendon-oprichter Atilay Uslu en chef-kok Justin Niessen.

Auteur Theo de Reus