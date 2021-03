Coronacrisis? Noren lanceren nieuwe trans-Atlantische lowcost airline

Coronacrisis of niet, Bjorn Kljos, Bjorn Kise en Bjorn Tore Larsen hebben met Norse Atlantic Airways een nieuwe longhaul-airline opgericht. De lowcost maatschappij moet volgens plan in december 2021 van start gaan. als low-cost operator te lanceren.

Larsen, die de CEO van Norse Atlantic wordt, is in gesprek met verhuurders om twaalf van de voormalige B787’s van Norwegian te leasen. De B787’s zullen het enige vliegtuigtype zijn in de de vloot van de nieuwe trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij. Er zijn al negen vliegtuigen veiliggesteld, met drie lopende leasecontracten.

Norse Atlantic streeft ernaar om verschillende hubs te vestigen in de Verenigde Staten en Europa, met bestemmingen als New York, Los Angeles, Miami, Londen, Parijs en Oslo. Plannen omvatten ook samenwerking met andere Noorse luchtvaartmaatschappijen, namelijk Norwegian Air Shuttle en nieuwkomer Flyr.

Uiteindelijk wil de airline op de beurs van Oslo worden genoteerd. Onlangs werd er nog iets meer dan 24 miljoen dollar opgehaald bij nieuwe aandeelhouders. Larsen bezit 63% van Norse Atlantic Airways, terwijl Bjorn Kjos en Bjorn Kise respectievelijk 15% en 12% van de aandelen bezitten. Espen Hoiby, CEO van OSM Aviation, wordt COO van Norse Atlantic Airways.

