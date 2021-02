Coronamoe: Europeanen willen op reis

Ondanks de voortdurende lockdown en advies om niet-essentiële reizen te vermijden, blijft het reissentiment van Europeanen een stijgende lijn volgen: 54% van de respondenten is van plan binnen de komende zes maanden in eigen land of naar een ander Europees land te reizen. Dat blijkt uit het laatste rapport ‘Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 5’, gepubliceerd door de European Travel Commission (ETC).

Dit maandelijkse rapport biedt actuele informatie over de impact van COVID-19 op de reisplannen van Europeanen (Duitsers, Britten, Fransen, Nederlanders, Italianen, Belgen, Zwitsers, Spanjaarden, Polen en Oostenrijkers) en voorkeuren met betrekking tot soorten bestemmingen en ervaringen, vakantieperiodes en angsten met betrekking tot reizen in de komende maanden. Het rapport bevat gegevens die zijn verzameld in januari 2021.

Veiligheidsprotocollen

Na de introductie van strengere reisregels in heel Europa, zijn de mogelijkheid om in quarantaine te worden geplaatst en de toenemende COVID-19-gevallen op bestemmingen voor 15% van de respondenten even zorgwekkend als bij het vorige rapport. Ondertussen deelde de meerderheid van de respondenten (69%) dat ze zich veiliger en meer ontspannen zullen voelen als bestemmingen strikte gezondheids- en veiligheidsprotocollen hanteren, terwijl slechts 21% van de respondenten beweert dat de protocollen de reiservaring enigszins kunnen bederven.

Herstel van toerisme

Tegelijkertijd blijven de COVID-19-vaccins de belangrijkste drijfveer voor het hervatten van reizen. Het biedt hoop dat het massaal inenten in heel Europa zal bijdragen aan het herstel van het toerisme. 11% van de Europeanen gaf aan dat de effectieve COVID-19-vaccinatiecampagne een belangrijke rol zou spelen in hun beslissing om weer op pad te gaan, gevolgd door het effectief managen van de gezondheidscrisis (11%) en COVID-19-tests vóór vertrek ( 10%).

Zon- en strandvakanties

De interesse van Europeanen in zon- en strandvakanties neemt toe naarmate de warmere maanden langzaam dichterbij komen. Volgens de onderzoeksresultaten is meer dan een derde van de Europeanen (34%) optimistisch over het maken van hun volgende reis tussen mei en juli 2021. Reizigers uit het VK, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn het meest enthousiast over het plannen van een vakantie aan de kust.

De grens oversteken

Met name Europeanen zijn nu ook het meest gretig om de grens over te steken: 41% van de respondenten wil naar een ander Europees land reizen, het hoogste cijfer sinds het begin van de enquête. Ter vergelijking: 35% geeft er nog steeds de voorkeur aan om in het binnenland te reizen.

Vertrouwen in vliegreizen

Het vertrouwen in vliegreizen blijft geleidelijk toenemen en ondersteunt ook de hoop op herstel van intra-Europese reizen. Het aandeel Europeanen dat van plan is een vliegtuig te nemen, is geleidelijk gestegen van 49% in september 2020 tot 54% in januari 2021, terwijl het percentage van degenen die gezondheidsproblemen hebben met vliegen is gedaald van 20% naar 16%.

