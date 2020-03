Coronavirus: heel Italië op slot

Hij voegde eraan toe dat de burgers van Italië het beste thuis kunnen blijven. Het dodental van het coronavirus in Italië is maandag met 97 tot 463 gestegen. Het is het zwaarst getroffen land na China.

Wie zich toch op de weg zal begeven moet daar een goede reden voor hebben. Verplaatsen mag alleen om naar je werk te gaan of in verband met noodgevallen. Is er geen goede reden, dan loop je kans op een gevangenisstraf van drie maanden of een geldboete tot €200. De premier riep op tot verantwoordelijkheidsbesef. “Denk aan je geliefden, vooral aan je grootouders.”

