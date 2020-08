Costa Cruises introduceert nieuw gezondheids- en hygiëneprotocol

In afwachting van de definitieve toestemming om haar activiteiten opnieuw te starten, kondigt Costa Cruises de introductie aan van het ‘Costa Safety Protocol’, het nieuwe gezondheids- en hygiëneprotocol dat speciaal is ontworpen om de beste vakantie-ervaring met een maximale veiligheid te garanderen.

Het protocol omvat een uitgebreide reeks maatregelen en procedures, waaronder de veiligheid van bemanningsleden die zich voorbereiden om hun werk aan boord te hervatten, het boekingsproces, het in- en uitschepen, medische zorg aan boord en excursies. Ten aanzien van de bemanning implementeert Costa maatregelen om elk bemanningslid in het land van herkomst vooraf te screenen, inclusief twee verschillende tests met wissers. Bij aankomst in Italië worden ze een derde keer getest. De negatief-geteste bemanningsleden mogen aan boord maar moeten 14 dagen in quarantaine. Hun gezondheidstoestand wordt dagelijks gecontroleerd met temperatuurmetingen. Maandelijks wordt elk lid van de bemanning gecontroleerd met een wissertest.

Maatregelen

Wat toekomstige gasten betreft omvatten de maatregelen verbeterde digitale procedures, zoals online inchecken en zelfcertificering, wat thuis kan worden gedaan. Digitale technologie speelt een grotere rol, zoals de mogelijkheid diensten te boeken via de speciale MyCosta-app. De temperatuur van de gasten zal gemeten worden bij elke in- en ontscheping in alle aanloophavens die in de reisroute zijn opgenomen. Eenmaal aan boord kan men op elk moment van de dag zelf zijn of haar temperatuur controleren met digitale self-service apparaten. Fysieke afstand zal worden gerespecteerd bij aankomst in elke cruiseterminal. Tijdens excursies gelden vergelijkbare maatregelen: de groepen zijn kleiner dan voorheen en het vertrek van de groepen verloopt gespreid. De touringcars worden ontsmet voor en na elk gebruik.

Aan boord

Het leven aan boord zal er door de nieuwe procedures anders uit zien. In de eerste plaats door een vermindering van het aantal gasten om een passende afstand te garanderen en drukke bijeenkomsten te voorkomen. Binnen is het gebruik van mondkapjes verplicht. Buiten is het vereist om in alle situaties waarin social distancing niet mogelijk is de geldende voorschriften van het betreffende land te volgen. Het interieur en de buitendekken zullen vaker worden gereinigd en ontsmet met speciale producten. Extra desinfectiedispensers zullen geplaatst worden bij de check-ins en aan boord. De boordventilatiesystemen zijn uitgerust met nieuwe filters die zorgen voor een hoge filterefficiëntie met verse lucht van buiten, waardoor het recyclen van de lucht van binnen tot een minimum wordt beperkt.

Medische zorg

Entertainmentprogramma’s en catering worden ook aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het entertainmentaanbod is aangepast door overdag meer shows te bieden voor kleinere groepen. In restaurants is geen zelfbediening meer mogelijk. Alle maaltijden worden geserveerd door het Costa-personeel.Medische zorg aan boord is 24/7 beschikbaar voor alle gasten en de bemanning. De schepen zullen worden uitgerust met door de Europese Unie geautoriseerde PCR-testkits en diagnostische apparaten voor de onmiddellijke evaluatie van vermoedelijke COVID-19-gevallen. Het medische boordteam is opgeleid voor de relevante testprocedures en behandelmethoden. Samen met de verantwoordelijke autoriteiten zijn uitgebreide processen ontwikkeld voor patiënten met een COVID-19 diagnose: medische zorg, een veilige ontscheping en een veilige terugkeer naar huis.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.