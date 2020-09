Costa Cruises presenteert nieuwe routes winter 2020/21

Na de herstart in september van de cruises met Costa Deliziosa en Costa Diadema, activeert Costa geleidelijk meer schepen. De Italiaanse rederij biedt haar populairste cruises in de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden aan en een cruise rond de wereld. Het grote nieuws voor komende winter is het debuut van de gloednieuwe Costa Firenze.

Costa Cruises zegt klaar te zijn om koers te zetten naar het winterseizoen 2020-2021 met een rijk aanbod aan vakantiemogelijkheden. Costa kondigde recent de herstart aan van haar cruiseactiviteiten met de Costa Deliziosa en Costa Diadema. Nu heeft de Italiaanse rederij haar routes van oktober 2020 tot maart 2021 opnieuw samengesteld op basis van de stapsgewijze terugkeer van een toenemend aantal schepen. Costa werkt samen met de nationale regeringen en de lokale autoriteiten om haar gasten een veilige en positieve ervaring te bieden door de effectieve toepassing van het Costa Safety Protocol. De Costa wintercruises 2020-2021 zijn beschikbaar voor Europese burgers die wonen in de landen die zijn opgenomen in het decreet van de Italiaanse regering, terwijl de beperking tot ‘alIeen Italianen’ alleen in september geldt voor de eerste drie afvaarten van Costa Deliziosa (6, 13 en 20 september) en het eerste vertrek van Costa Diadema (19 september). Meer details en de start van de verkoop van de nieuwe winterroutes, zijn binnenkort beschikbaar op de website van Costa en bij de reisagenten.

Debuut Costa Firenze

Het grote nieuws is het debuut van het nieuwe schip Costa Firenze, dat in aanbouw is op de Fincantieri scheepswerf in Marghera (Venetië). De inspiratie voor het op en top Italiaans interieurdesign komt uit Firenze, tijdens de Renaissance. Vanaf 27 december kunnen gasten dit schip van de nieuwste generatie ontdekken tijdens een heerlijke zevendaagse vakantie in de Middellandse Zee, met een bezoek aan Savona, La Spezia, Napels, Valencia, Barcelona en Marseille.

De zevendaagse reisroute van Costa Deliziosa vanuit Triëst, gewijd aan de herontdekking van het beste van Italië, is voor inwoners van Europa beschikbaar op 27 september en 4 oktober. Vanaf 10 oktober vaart de Costa Deliziosa op cruises van een week van Triëst naar Griekenland. Het aanbod van Costa in de Middellandse Zee wordt verder verrijkt met het vlaggenschip Costa Smeralda, het eerste Costa-schip dat wordt aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG). De eerste cruise staat gepland om op 10 oktober vanuit Savona te vertrekken voor routes in de westelijke Middellandse Zee. Vanaf november biedt de Costa Diadema twee prachtige reizen: een 12-daagse reis naar de Canarische Eilanden en een 14-daagse reis om Egypte en Griekenland te ontdekken. De cruise rond de wereld wordt ook bevestigd: op 3 januari 2021 vertrekt Costa Deliziosa voor de 13e editie van de Costa wereldcruise.

Afgezien van bovengenoemde routes worden alle andere cruises die gepland stonden van oktober 2020 tot maart 2021 geannuleerd. Costa informeert de getroffen gasten en reisagenten.Cruises met de Costa Favolosa in het Caribisch gebied zijn ook uitgesloten van annuleringen. Het bedrijf zal zo snel mogelijk informatie over deze cruises verstrekken.

Om de gezondheid van gasten, bemanning en lokale gemeenschappen maximaal te beschermen wordt het nieuwe Costa Safety Protocol toegepast op alle cruises in het winterseizoen 2020-21. Het Costa Safety-protocol omvat een uitgebreide reeks procedures, als reactie op de COVID-19-situatie. Het heeft betrekking op alle aspecten van de cruise-ervaring, zowel aan boord als aan wal. De maatregelen volgens het protocol omvatten onder andere antigenen swabtests voor alle gasten, vóór het inschepen en bij de beveiligde excursies. Onderbouwd door een panel van onafhankelijke wetenschappelijke experts op het gebied van volksgezondheid, is het Costa Safety Protocol in overeenstemming met de gezondheidsprotocollen die zijn opgesteld door de Italiaanse regering en Europese autoriteiten. Het gaat zelfs verder. Het protocol zal voortdurend worden bijgewerkt op basis van nieuwe ontwikkelingen en medische inzichten.

