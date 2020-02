Costa Cruises scherpt voorzorgsmaatregelen aan boord verder aan

In navolging van het wereldwijde waarschuwingsniveau dat is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft Costa Cruises besloten de voorzorgsmaatregelen op haar vloot verder uit te breiden om maximale veiligheid voor gasten en bemanning te garanderen.

Vanaf 31 januari mogen geen gasten, bezoekers of bemanningsleden van welke nationaliteit dan ook die de afgelopen veertien dagen van, naar of door China zijn gereisd aan boord gaan van Costaschepen.

Contact

“Costa Cruises onderhoudt nauw contact met internationale en lokale gezondheidsautoriteiten om constante gezondheidsbewaking en -bescherming te garanderen”, zegt Neil Palomba, President van Costa Cruises. “Onze medische teams aan boord worden continu geüpdatet door onze centrale medische diensten afdeling om te garanderen dat procedures en screenings voor standaard en buitengewone preventie worden toegepast aan boord van alle schepen in onze vloot, afhankelijk van internationale ontwikkelingen.”

Ziektesymptomen

Maatregelen die het bedrijf de afgelopen weken al heeft genomen, zijn onder meer de introductie van een medisch formulier en een gezondheidsscreening voor het aan boord gaan, met temperatuurcontroles voor personen die om welke reden dan ook symptomen vertonen, zoals aandoeningen aan de luchtwegen of koorts. Elke melding of detectie van ziektesymptomen tijdens deze pre-boarding screening kan door medische professionals worden gemanaged om per geval een overwogen beslissing te nemen of een gast of bemanningslid al dan niet in staat zal zijn aan boord te gaan.

Gezondheid

De veiligheid en gezondheid van passagiers is de eerste prioriteit van Costa Cruises. Op schepen van Costa Cruises worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals de screening van gasten en bemanning, indien de omstandigheden dit vereisen. Bovendien zijn alle schepen in de vloot uitgerust met medische faciliteiten met eigen personeel, 24 uur per dag beschikbaar, en kunnen ze rekenen op advies en ondersteuning van professionals en externe medische faciliteiten. De cruise-industrie is een van de best uitgeruste en ervaren op het gebied van gezondheidsbescherming.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.