Costa Rica heropent grenzen voor Europese reizigers

Costa Rica heropent haar grenzen voor Europese reizigers, na bijna vier maanden van sluiting als gevolg van de Covid-19 pandemie. Het land in Midden-Amerika heeft haar gezondheidsprotocollen sterk aangescherpt en werd daardoor onlangs erkend met een Safe Travels-stamp door de World Travel & Tourism Council (WTTC).

De regering van Costa Rica heeft daarnaast drie vereisten opgesteld voor toeristen die het land willen betreden. Internationale bezoekers worden geacht een medische reisverzekering te hebben, een negatieve Covid-19 test bij aankomst en een digitaal ingevuld gezondheidsformulier. Om reizigers tegemoet te komen, lanceert het land nu ook een speciale reisverzekering voor toeristen.

De Safe Travels-stempel is ‘s werelds eerste wereldwijde veiligheids- en hygiënestempel, uitgegeven door de WTTC en biedt reizigers de mogelijkheid bestemmingen en bedrijven te identificeren die de wereldwijd gestandaardiseerde gezondheids- en hygiëneprotocollen hebben overgenomen.

“We zijn erg trots op het werk van alle Costa Ricanen die verschillende protocollen hebben opgesteld om de veiligheid van werknemers en reizigers te garanderen in de huidige fase waarin we een ‘nieuw normaal’ creëren. Het behalen van de Safe Travels-stempel is een belangrijke stap en wij zullen dan ook streng erop toezien dat de protocollen in de toerisme- en horecasector worden nageleefd. Als dat niet gebeurt, heeft het geen zin om zo’n waardevolle stempel te bezitten”, aldus Gustavo Segura, Minister van Toerisme in Costa Rica.

Toeristen die afreizen naar Costa Rica kunnen in het geval dat hun verzekeringspolis met internationale dekking geen Covid-19 kosten vergoed, een medische reisverzekering afsluiten die wordt aangeboden door een van de door de General Superintendent of Insurance (SUGESE) erkende verzekeringsmaatschappijen in Costa Rica.

De reisverzekering moet voldoen aan drie vereisten:

De verzekering moet actief zijn tijdens het bezoek aan Costa Rica. De verzekering moet voorzien zijn van gegarandeerde dekking van medische kosten in het geval van ziekte door Covid-19 terwijl de reiziger in Costa Rica is, voor ten minste $ 50.000. Minimale dekking van $ 2.000 voor verlengde verblijfskosten vanwege het virus.

Toeristen worden geacht een certificaat van de internationale verzekeringsmaatschappij in het Engels of Spaans af te geven, waarbij deze drie minimumvoorwaarden worden geverifieerd. De verificatie wordt elektronisch uitgevoerd op de luchthavens.

Minister Gustavo Segura voegt nog toe: “Er zijn diverse verzekeringsopties in verschillende prijscategorieën samengesteld die de zorgen van de toerismesector en onze eigen zorgen met betrekking tot de kostenschema’s voor internationale toeristen die het land bezoeken tijdens de pandemie, tegemoetkomen. Dit is heel goed nieuws voor de geleidelijke reactivering van de toerismebranche in Costa Rica.”

De ziektekostenverzekering is één van de drie vereisten die de regering van Costa Rica heeft vastgesteld om de binnenkomst van toeristen in het land tijdens de pandemie te reguleren. De andere twee vereisten zijn:

Een negatieve COVID-19-test. Het testmonster moet maximaal 48 uur voordat de passagier naar Costa Rica vliegt, genomen worden.

Een ingevuld gezondheidsformulier, beschikbaar op: https://salud.go.cr/

Meer informatie over het verkrijgen van een verzekering is hier te vinden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.