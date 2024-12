Avila Beach Hotel op Curaçao staat nooit stil, onlangs heeft het hotel The Pen Restaurant & Terrace een upgrade gegeven en zijn er culinaire verbeteringen aangebracht. Daarnaast is ook de buffetruimte vernieuwd.

Culinaire verbeteringen bij The Pen Restaurant & Terrace

De volledig gerenoveerde Qook!-keuken is nu operationeel, wat zorgt voor meer efficiëntie en versheid in de culinaire ervaringen bij The Pen Restaurant & Terrace. Ook het terras aan zee heeft een upgrade gekregen. Je vindt er nu extra loungechairs, ideaal om te genieten van de schoonheid van het eiland. Daarnaast is de bovenverdieping van het strandrestaurant vernieuwd, met meer zitmogelijkheden, waaronder gezellige hoekjes voor een intiemere dinerervaring.

Een frisse start van de dag

Daarnaast is de ontbijtruimte vernieuwd en is er een uitnodigende en comfortabele sfeer gecreëerd om de dag te beginnen. Met prachtig uitzicht op de oceaan en verse, lokale smaken is dit de perfecte plek om de eilandavonturen te starten. Vanaf januari wordt daar nog meer comfort aan toegevoegd met een geairconditioneerde buffetruimte. Bekijk deze korte video voor een voorproefje!

Avila Beach Hotel geniet opnieuw van uitzonderlijke bezettingscijfers! December, januari en februari zijn bijna volledig volgeboekt, met een indrukwekkende bezettingsgraad van 90%. Ook maart en april zien er veelbelovend uit, met al een bezettingspercentage van 70%. “Deze enorme vraag bewijst hoeveel onze gewaardeerde gasten van het Avila Beach Hotel houden, en we zijn ontzettend dankbaar voor hun voortdurende steun.” De tip: met deze updates en de hoge bezettingsgraad is dit het moment om een verblijf in Avila Beach Hotel te reserveren. Boek snel een kamer met uitzicht voordat het hotel volgeboekt is!