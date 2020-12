Curaçao: laatste stand van zaken

Curaçao is sinds 1 juli één van de zeer weinige vliegbestemmingen die weer open zijn gegaan om toeristen te ontvangen en het eiland is tot op de dag van vandaag open gebleven. Door de maatregelen die genomen zijn om de bezoekers én de bevolking veilig te houden heeft Curaçao de afgelopen maanden dus bijzonder veel ervaring opgedaan met het veilig reizen in COVID-tijd.

Er wordt dagelijks door het lokale GGD-team onder leiding van Dr. Izzy Gerstenbluth gekeken naar het aantal besmettingen. De bronnen van de besmettingen worden onderzocht en er wordt uitgebreid contactonderzoek gedaan. Door deze proactieve aanpak worden besmettingen vroeg geïdentificeerd en is er dus een goed beeld van het aantal nieuwe besmettingen en hoe lang het duurt voor de aantallen weer terug zullen lopen. Zowel de Curaçaose als de Nederlandse autoriteiten zijn ervan doordrongen dat reizen alleen kan als het veilig gebeurt dus is er veel samenwerking. Het is helaas niet te voorkomen dat het aantal besmettingen fluctueert en dit is aanleiding voor Curaçao om per 1 december proactief de lokale maatregelen voor 3 weken aan te scherpen. De maatregelen gelden tot 21 december en worden op 14 december tussentijds geëvalueerd. Alleen zo blijft Curaçao veilig voor de bezoekers én de lokale bevolking.

Wat is nu de laatste stand van zaken?

Voor vertrek PCR-test

De maatregelen die gelden voor reizigers uit lage en medium risicolanden (waaronder Nederland) blijven intact. Dat betekent dat iedereen binnen 72 uur voor vertrek een COVID-19 PCR-test moet doen. Verder is er een maximaal aantal passagiers dat per maand toegelaten wordt en worden alle passagiers geregistreerd en tijdens hun bezoek elke paar dagen gecontacteerd om naar hun gezondheid te informeren.

Lokale maatregelen

Lokaal gelden vergelijkbare regels als in Nederland. Deze regels worden, wanneer nodig, aangepast op basis van de laatste ontwikkelingen. Overal wordt er extra op de hygiëne gelet, men houdt 2 meter afstand en draagt een mondkapje wanneer men geen afstand kan houden.

Er geldt nog steeds een avondklok van 21 en 5 uur dus men moet voor 21 uur terug zijn in de accommodatie.

Restaurants en bars op het terrein van een hotel met een terras of in de open lucht blijven open om hotelgasten te serveren, ook na 20 uur. Hier worden aan geregistreerde hotelgasten alcoholische dranken geschonken.

Andere restaurants met een terras of in de open lucht mogen gasten ontvangen en open blijven tot 20 uur. Restaurants die geen buitenruimte hebben zijn alleen open voor bezorgen en afhalen tot 17 uur.

Beachbars, café’s en bars mogen open blijven tot 17 uur maar zijn alleen open voor bezorgen en afhalen.

Bij de beachclubs kan men terecht voor het huren van een strandstoel.

De casino’s zijn gesloten.

Er wordt in de horeca geen alcohol geschonken. Alcohol is alleen te verkrijgen in de supermarkten maar mag niet op openbare plekken worden genuttigd. Maar voor geregistreerde hotelgasten geldt er dus in restaurants en bars op het terrein van een hotel een uitzondering.

Evenementen als happy hours worden niet georganiseerd en men mag met maximaal 4 mensen bij elkaar zijn. Uitzondering hierop zijn families die samen onder één dak wonen.

In Nederland zijn we gewend geraakt aan de maatregelen en de beperkingen die dat met zich mee brengt. Dat geldt natuurlijk ook voor Curaçao, alleen zijn de omstandigheden daar wel een stuk aangenamer met de hele dag zon en heerlijke temperaturen. Bezoekers kunnen er lekker op uit om het eiland te ontdekken en kennis te maken met de rijke cultuur van Curaçao. Ze worden overal met open armen en op gepaste afstand ontvangen. Tot 20 uur kunnen ze in de lokale horeca terecht als die een terras heeft en na 20 uur zijn ze welkom in de horeca van hun accommodatie.

En worden de maatregelen aangescherpt, dan wordt er altijd rekening gehouden met de situatie van de toeristen en een oplossing gevonden die veilig is terwijl de bezoekers toch kunnen genieten van een heerlijke vakantie.

