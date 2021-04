Curaçao nieuwe bestemming Air Belgium

Air Belgium gaat, in samenwerking met Air Caraïbes, vanaf 3 juli vluchten uitvoeren op Curaçao. De luchtvaartmaatschappij gaat dat doen met vertrek vanaf Brussels South Charleroi met een tussenstop op de luchthaven van Fort-de-France in Martinique.

De luchtvaartmaatschappij laat weten dat het voor haar een logische volgende stap is om, na de lancering van vluchten naar de Franse Antillen in december 2019, ook de Nederlandse eilanden aan te gaan bieden. ‘De Franse Antillen trekken immers doorgaans vooral Franstalige klanten aan- zowel uit Wallonië als uit Noord-Frankrijk -, terwijl de Nederlandse Antillen vooral populair zijn bij de Vlamingen en de Nederlanders.’

Tickets voor vluchten naar Curaçao zijn inmiddels te boeken. De vliegtijd tussen Fort-de-France en Curaçao bedraagt anderhalf uur. Passagiers op doorreis van/naar Curaçao blijven aan boord van het vliegtuig tijdens de tussenstop in Fort-de-France.

‘Hoewel de huidige situatie een vreselijke tol van ons eist, blijven wij vastbesloten om onze activiteiten te hervatten en te laten groeien. Wij hebben de afgelopen weken gebruikt om te werken aan de ontwikkeling van nieuwe bestemmingen en om onze vloot uit te breiden door met succes vrachtactiviteiten te lanceren als aanvulling op onze hoofdactiviteiten. Het is dan ook met veel genoegen dat wij onze passagiers de mogelijkheid bieden om vanaf juli naar het prachtige eiland Curaçao op de Nederlandse Antillen te vliegen’, Niky Terzakis (CEO d’Air Belgium).

Voorlopig kampt de luchtvaartsector nog steeds met een gebrek aan perspectief. Net als iedereen in ons land, volgt ook Air Belgium nauwgezet de ontwikkelingen op van de maatregelen omtrent de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij probeert zich voortdurend aan te passen zonder te veel vooruit te lopen op de gevolgen van de aankondigingen en besluiten van de verschillende autoriteiten, of het nu Belgische, Franse en/of Antilliaanse zijn. Daarom geeft Air Belgium er na veel beraad de voorkeur aan om haar passagiersvluchten naar de Antillen te hervatten vanaf 2 juli.

‘Wij opteren liever voor wijsheid, omdat aan Belgische zijde de verplichting om essentiële reisredenen voor te leggen sinds het begin van dit jaar al twee keer is verlengd. Bovendien is Martinique onlangs door België opnieuw ingedeeld als rode zone, zoals Guadeloupe, dat ook al enkele weken een rode zone is. Tegelijkertijd legt de Franse regering nog steeds dwingende redenen op om naar Guadeloupe en Martinique te kunnen gaan. Volgens de informatie die bij de belanghebbenden ter plaatse ingewonnen en verzameld is, zou de opheffing van deze reisvoorwaarden om dwingende redenen pas over enkele weken plaatsvinden’, aldus Terzakis.

Air Belgium hoopt dat de vaccinatiecampagnes tegen 2 juli op kruissnelheid gekomen zijn. Als tegen dan ook de Europese vaccinatiepaspoorten uitgerold worden, kan je opnieuw vrij reizen naar Martinique en Guadeloupe, want die eilanden behoren tot de EU. Om de reizigers meer flexibiliteit te bieden en eventuele eerder geannuleerde boekingen opnieuw te kunnen inplannen, laat Air Belgium het vluchtschema naar Fort-de-France (Martinique) doorlopen in september en oktober 2021. Die vluchten zullen dus vanaf 2 juli doorlopend plaatsvinden. De vluchten naar Guadeloupe herstarten op dezelfde dag, maar worden tussen 1 september en 15 oktober 2021 tijdelijk opgeschort.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.