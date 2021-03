Curaçao twee weken in lockdown

Curaçao gaat met ingang van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 6 april in lockdown. Dat heeft demissionair minister-president Eugene Rhuggenaath gisteren laten weten tijdens een persconferentie. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven en de stranden worden gesloten.

Toeristen blijven welkom op het eiland, maar je mag overdag alleen de weg op voor essentiële boodschappen. Verder is het de bedoeling dat toeristen op de accommodatie blijven. Wie in een hotel zit dat een eigen strand heeft, mag wel van dat strand gebruikmaken. Hetzelfde geldt voor accommodaties met horeca, deze mag alleen voor eigen gasten open blijven.

Naast de stranden moet ook de horeca de deuren sluiten, maar deze mogen wel een bezorgservice aanbieden van 12.00 tot 20.00 uur. Excursies zijn ook niet mogelijk. Wie een huurauto heeft, mag op basis van kenteken twee dagen per week de weg op (voor essentiële boodschappen). Wie naar de luchthaven moet, moet ook controleren of hij/zij op die dag met de (huur)auto de weg op moet. Zondag is autoloze zondag. Op het eiland geldt een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur.

De reden voor de lockdown is een snelle stijging van het aantal corona-patiënten. Het reisadvies voor Curaçao is vooralsnog niet gewijzigd. ‘Reizen is een risico voor de verspreiding van het COVID-19 virus. Het Nederlandse kabinet adviseert zeer dringend om niet te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Nu er in Nederland een lockdown is, geldt er voor het reisadvies voor Curaçao de kleur ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Als u terugkomt vanuit Curaçao hoeft u niet in thuisquarantaine te gaan, hoeft u geen negatieve COVID-19-test en geen negatieve sneltest te overleggen.’

