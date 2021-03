D-reizen informeert consument: ‘Terugbetaling van (aan)betalingen of tegoed wordt uitgesteld’

D-reizen heeft door middel van een brief haar klanten/de consument geïnformeerd dat de terugbetaling van (aan)betalingen of tegoed wordt uitgesteld totdat het ‘voldoende steun vanuit de overheid ontvangt’.

‘Bij de toekenning van de financiering is door SGR en Economische Zaken namelijk onvoldoende rekening gehouden met de positie van het reisbureau / de reisbemiddelaar ten opzichte van de uitvoerende reisorganisatie’, aldus Jan Henne De Dijn (CEO D-rt Groep) in de brief.

In de brief wordt ook uitgelegd dat over hiervoor genoemde standpunt op dit moment een rechtszaak loopt die D-rt / DTRU heeft aangespannen tegen SGR en de Nederlandse Staat. Lees hier de twitterfeed terug van de zitting die gisteren plaatsvond in de rechtbank van Rotterdam.

In een exclusief interview met TravMagazine zegt Henne De Dijn dat het kort geding van D-rt Groep en DTRU (onafhankelijke retailers, red) tegen SGR en de Nederlandse Staat heeft dinsdag vooral duidelijkheid heeft opgeleverd.

Verder informeert Henne De Dijn de consument over het feit dat als gevolg van het advies van de overheid om in ieder geval tot en met 15 april 2021 geen reizen te maken d-reizen bijna geen inkomsten heeft.

Eerder deze week liet ook Corendon haar klanten die recht hebben op uitbetaling van een voucher middels een mail weten dat Corendon voorlopig nog niet kan betalen, omdat het Voucherfonds te laat operationeel is.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.