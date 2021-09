D-reizen start landelijke mediacampagne ‘A brand new D’

Deel dit artikel











D-reizen start deze week met de landelijke mediacampagne onder andere op radio en televisie.



De campagne ‘A brand new D’ staat symbool voor een nieuw D-reizen. In alle uitingen hoor je het lied “A brand new day”, bekend van de film The Wiz en gezongen door onder andere Diana Ross en Michael Jackson, terug. Het lied gaat over vrijheid en nieuwe mogelijkheden en dat is nou net wat het nieuwe D-reizen de consument op het gebied van reizen bezorgd, aldus het reisbedrijf.

Sinds begin juli is D-reizen weer begonnen met de verkoop van reizen via de website en zijn er door heel het land gefaseerd winkels geopend. D-reizen wil begin oktober honderd winkels hebben heropend. De retailer zegt daarnaast ook nog groots uit te pakken met een vernieuwend concept van reiswinkels in grote steden.

“Nu een groot deel van de winkels weer geopend is, willen we heel Nederland laten zien dat we er weer zijn. Waar we in juli nog wat twijfel zagen bij de consument vanwege de wisselende reisadviezen neemt het consumentenvertrouwen nu toe. Iedereen heeft lang uitgekeken om weer te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Nu door corona de meeste verre vakantiebestemmingen nog beperkt toegankelijk zijn en regels continue veranderen, zien we juist in deze tijd dat de klant nog meer behoefte heeft aan het persoonlijk reisadvies van onze experts. De boekingen voor de herfstvakantie stromen dan ook weer binnen, zowel via de website als via de winkels”, zegt Michelle de Wit (Chief Retail Officer bij D-reizen).

