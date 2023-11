Wéér een nieuwe richtlijn (DAC7) waar reisbedrijven aan moeten voldoen, maar waarvan reisondernemers zich afvragen welk doel het heeft en wat er van hen wordt verwacht. Travelpro sprak Walter Schut (ANVR) en maakte een FAQ.

“Ik kan niet alle vragen beantwoorden. Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat een hoop reisbedrijven geen platformexploitant zijn, maar het DAC7-team van de Belastingdienst is van mening dat zoveel mogelijk bedrijven gegevens moeten aanleveren”, aldus Schut. “Bepaalde accommodaties moeten misschien wel tientallen keren informatie aanleveren en de Belastingdienst krijgt tientallen keren dezelfde informatie”, aldus Schut.

Lees ook: Zorgen om herziening richtlijn pakketreizen…

Wat is de DAC7-richtlijn?

De DAC7-richtlijn is een nieuwe Europese regel die bedrijven die via een website verkopen verplicht om gedetailleerde informatie over hun leveranciers te rapporteren aan de belastingdienst. Dit geldt ook voor reisbedrijven. Op de website van de Belastingdienst is uitgebreid de informatie te vinden.

Waarom is de DAC7 Richtlijn ingevoerd?

De DAC7 Richtlijn is ingevoerd vanwege de groei van online verkoop en internationalisering. Het wordt moeilijker voor belastingdiensten om te weten wie wat verkoopt en of alle inkomsten correct worden aangegeven. DAC7 verplicht platformexploitanten om informatie over hun verkopers bij te houden en jaarlijks aan de belastingautoriteit te rapporteren. Formeel heeft het te maken met informatieverstrekking en niks met btw. De Nederlandse belastingdienst geeft de info door aan hun collega’s in andere landen zodat die efficiënter belasting kunnen heffen en belastingontduiking kunnen voorkomen.

Wanneer ben ik als reisondernemer een platformexploitanten?

De ANVR is van opvatting dat lang niet alle reisbedrijven/-ondernemers kunnen worden aangemerkt als platformexploitant. De wettelijke formulering is echter zeer ruim waardoor naar opvatting van het DAC7-team iedereen eronder valt.

Wat moet ik doen als ik alsnog twijfel of ik een platformexploitant ben?

Als je van mening bent of twijfelt dat je het niet bent, kan je dat bij de Belastingdienst aangeven. De Belastingdienst bepaalt uiteindelijk of je het wel of niet bent.

Hoe gedetailleerde moet de informatie zijn die reisbedrijven over hun leveranciers moeten rapporteren?

Als je onder de definitie valt, dan moet je een flinke lijst met gegevens verzamelen zowel van jezelf als van de verkoper. Een aantal van deze gegevens zal je nu nog niet hebben en zal je dus (éénmalig) moeten opvragen bij de verkoper. Die lijst is te vinden op de website van de Belastingdienst over DAC7.

Waarom zien reisondernemers de DAC7-richtlijn als een probleem?

De DAC7 legt zware administratieve lasten op reisbedrijven. Ze moeten veel gegevens verzamelen van hun leveranciers, wat ook door leveranciers niet altijd goed wordt ontvangen. Dit kan namelijk leiden tot belastingheffingen in hun eigen land. Nederland loopt voorop in de implementatie van DAC7, waardoor Nederlandse reisondernemers als eersten te maken krijgen met onbekendheid en onbegrip bij hun leveranciers, zoals accommodatieaanbieders, gidsen en verhuurders van vervoermiddelen.

Wat als je informatie niet goed aanlevert?

Je zult wel eerst een waarschuwing of iets dergelijks krijgen, maar uiteindelijk moet je het op straffe van een boete goed moeten aanleveren.

Vervallen andere bestaande verplichte rapportages?

Nee.

Wat gebeurt er als ik of een van mijn partners deze gegevens niet wil delen?

Dat is aan de Belastingdienst, die in ieder geval zal aangeven geen zaken meer te doen met een partner die geen informatie wil aanleveren. Wanneer dit om een gewilde accommodatie gaat, is dat voor een reisonderneming natuurlijk het een lastig verhaal.

Hoe moeten partijen die honderden of soms zelfs duizenden partners hebben dit gaan aanpakken?

Hiervoor zijn gestandaardiseerde gegevensuitwisseling formats opvraagbaar. Dat maakt het uiteraard niet makkelijker. Er wordt een karrevracht aan informatie gevraagd.

Hoe werkt dit voor ZRA’s die zijn aangesloten bij een ZSO?

De ZSO’s is de contracterende partij en moet dan ook de gevraagde informatie met de Belastingdienst delen.

En hoe zit dat voor inkoopcombinaties?

Inkoopcombinaties maken algemene raamovereenkomsten op basis waarvan individuele partijen afspraken maken met desbetreffende partij(en). De partij die contracteert en afspraken maakt met bijvoorbeeld een accommodatie moet informatie aanleveren bij de Belastingdienst.

Is iedereen die online iets verkoopt en/of aanbiedt een ‘platformexploitant’?

Niet alle reisbedrijven vallen automatisch onder deze definitie.

Wat moet ik doen als ik denk of bevestigd heb gekregen dat ik geen platformexploitant ben?

Als je denkt of weet dat je niet onder de definitie van een platformexploitant valt, kun je de status van ‘uitgesloten platformexploitant’ aanvragen vóór 31 januari 2024.

Wat gebeurt er als ik wel onder de DAC7-definitie val?

Als je wel onder de definitie valt, moet je een lijst met gegevens verzamelen, zowel van jezelf als van de partijen die je verkoopt. Sommige van deze gegevens moet je mogelijk opvragen bij de verkoper.

Moet ik rapporteren over verkopers met meer dan 2.000 activiteiten?

Nee, je hoeft niet te rapporteren over verkopers die meer dan 2.000 relevante activiteiten hebben verricht op hetzelfde adres.

Hoe kan ik het beste aan de DAC7-vereisten voldoen?

Het is verstandig om digitaal aan te leveren. Je kunt software specificaties opvragen en downloaden bij softwareontwikkelaars.

Is Nederland strenger in de toepassing van de DAC7-richtlijn dan andere landen in de EU?

Nederland is een van de koplopers in de implementatie van de DAC7-richtlijn. De mate van implementatie kan variëren tussen EU-landen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de DAC7-richtlijn en hoe kan ik me voorbereiden?

Je kunt meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst over DAC7. Op deze site vind je de EU-tekst. Op 14 november organiseert de ANVR voor de leden een Teams meeting waarin de DAC7-vereisten worden besproken. Je kunt je aanmelden via de ANVR-website.

Wanneer moet ik uiterlijk de informatie hebben gerapporteerd aan de Belastingdienst?

Heb je in 2023 voor het eerst samengewerkt met een hotelier, dan hoef je pas eind januari 2024 aan te leveren. De reeds bestaande leveranciers moeten uiterlijk begin 2025 worden aangeleverd.

Heb jij nog een vraag over DAC7 waarover je het antwoord niet kan vinden? Meld je aan voor de ANVR Teams-meeting (leden only) of mail je vraag naar redactie@travelpro.nl.