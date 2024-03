Na 34 jaar heeft Karel Donkers, voormalig eigenaar van TravelXL De Ruwert, het stokje overgedragen aan Daisy van de Haterd, die al ruim 22 jaar op hetzelfde reisbureau werkt.

De overname kwam vanzelfsprekend niet uit de lucht vallen. “De afgelopen jaren stootte ik langzaamaan al taken af, dat is heel natuurlijk gegaan. Maar na 34 jaar vond ik het goed geweest en was Daisy ook klaar om de winkel over te nemen,” zegt Karel.

Niet het plan

Na haar opleiding aan de MTRO belandde Daisy 22 jaar geleden op het reisbureau van Karel. “Dat was niet helemaal het plan. Ik ben naar de MTRO gegaan, omdat ik stewardess wilde worden, maar gedurende de opleiding kwam ik erachter dat ik dat toch niet wilde gaan doen. Ik wilde meer de zakelijke kant op, maar dacht eerlijk gezegd niet aan het reisbureau. Na stages bij het WTC in Eindhoven en een Mövenpick Hotel in Egypte ging ik in op het aanbod van Karel met het idee dat ik na mijn opleiding werk zou hebben, om vervolgens verder te kunnen kijken naar iets wat ik echt wilde. Haha, dat is even anders gelopen. Ik vond en vind het ontzettend leuk om op het reisbureau te werken.”

De juiste persoon

Je kunt dus stellen dat Daisy, die toen ze op het reisbureau ging werken amper twintig jaar oud was, is opgegroeid onder de vleugels van Karel. “Dat klopt, ik heb haar veel op werkgebied kunnen leren. Of dat nou altijd het juiste is geweest, weet ik niet,” zegt Karel lachend. “Het is wel leuk om te zien dat ik mijn eigen maniertjes terugzie bij haar.” Op de vraag of hij altijd al in Daisy de gedroomde opvolger zag, antwoordt Karel: “In het begin nog niet, ze was nog zo jong, maar op een gegeven moment wel.” Daisy: “Karel maakte eigenlijk al tien jaar grapjes over dat ik het reisbureau zou gaan overnemen, maar ik nam hem daarin nooit serieus.” Karel: “Dat was in het begin ook niet serieus bedoeld, maar ik kwam op een gegeven moment op zo’n punt dat ik er wel echt over na moest denken, en ook toen wist ik dat Daisy de juiste persoon hiervoor is. Zij is gewoon de beste optie. Ik had het reisbureau ook aan een ander kunnen verkopen, bijvoorbeeld aan iemand die er meerdere onder zich heeft. Maar ik wilde dat die meiden even gelukkig zouden blijven of nog gelukkiger als ze nu zijn.” Daisy: “Dat klopt, mede daarom heb ik ‘ja’ gezegd. Ik weet bijna zeker als Karel het reisbureau aan iemand van buitenaf had verkocht, we allemaal op den duur waren gestopt.” Karel: “Ik denk dat jullie vreselijk ongelukkig zouden worden als jullie aangestuurd zouden worden door iemand die ergens op een hoofdkantoor zit, die geen idee heeft hoe het er echt aan toegaat op de werkvloer en waar je dan eens in de zoveel tijd op functioneringsgesprek mag komen.”

