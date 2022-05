“De behoefte aan vakantie wint het van de angst”

Deel dit artikel

Net nu de coronacrisis voor de reisbranche een beetje op de achtergrond verdwijnt, dient zich weer een andere situatie aan; de oorlog in Oekraïne. Het is niet de eerste keer dat de reisbranche te maken heeft met oorlogen of aanslagen. Wat doet zo’n situatie met het reisgedrag van de consument?

We spreken met Prof. Dr. Victor Lamme (hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam) en Karel Werdler (Senior Lecturer bij INHolland University of Applied Sciences).

Van grote conflicten in Irak tot de aanslagen in New York, Barcelona, Brussel en Parijs. De reisbranche heeft altijd al te maken gehad met oorlogssituaties. Waar bij er tijdens de ene situatie weken niet werd geboekt, lijkt er nu tijdens de oorlog in Oekraïne minder angst te heersen onder consumenten om op vakantie te gaan. Tenzij het om de vakantiebestemming zelf gaat, of het middel waarmee wordt gereisd, heeft een dergelijke situatie weinig invloed op het reisgedrag van de consument, vertelt Lamme: “De aanslagen van 9/11 hadden natuurlijk een enorme impact op het vlieggedrag, waardoor mensen het vliegtuig op dat moment links lieten liggen. Nu zie je vooral dat mensen uiteraard niet de kant opgaan van Oekraïne en Rusland. Dat is een effect wat overloopt op landen die daar in de buurt liggen, zoals de Baltische Staten, Hongarije en Polen. Mensen hebben wat dat betreft een heel simpel mechanisme in hun hoofd, ze zien dat er wat loos is in het oosten van Europa, dus gaan ze daar maar even niet heen. Daar lijden de buurlanden natuurlijk onder, maar andere landen hebben daar weinig last van. Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar we storten een tientje op giro 555 en ondertussen gaan we vrolijk verder. Uiteindelijk vinden we onze eigen emoties belangrijker en laten we onze vakantie niet afpakken.”

Author Dylan Cinjee