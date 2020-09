De Franse wintersportplaatsen verwelkomen je ook deze winter

“Uiteraard staat de veiligheid van de klanten voorop”, laat Atout Franc weten. De medewerkers van de Franse wintersportplaatsen staan voor je klaar en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat jij met een gerust hart van je wintersport kunt genieten. De veiligheidsmaatregelen voor de zomer van 2020 blijven ook in de winter van 2020-2021 van kracht. Eventuele nieuwe maatregelen van professionals uit verschillende sectoren kunnen daaraan worden toegevoegd voor het winterseizoen. Iedereen past zich aan, komt met innovatieve oplossingen en doet zijn best om jouw veiligheid te garanderen en je een geweldige vakantie te bieden.

Bekijk hier het overzicht van de algemene coronamaatregelen die gelden in de Franse wintersportplaatsen enOmdat de situatie rond COVID-19 lokaal kan veranderen, is het aan te raden om voor vertrek of bij aankomst te informeren bij de lokale VVV naar de actuele maatregelen.