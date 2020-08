“De grootste uitdaging is wat de consument gaat doen”

Al in het begin van de coronacrisis werd Holland America Line hard getroffen. Schepen die nergens aan mochten meren, passagiers die werden geweigerd en geheime operaties die uitgevoerd moesten worden. TravelPro sprak met Nico Bleichrodt (Vice President International Sales bij Holland America Line) over deze heftige periode en de huidige situatie bij het bedrijf.

Bleichrodt: “Voor ons is de grootste uitdaging wat de consument gaat doen. Holland America Line en onze partners zijn er klaar voor. We hebben de afgelopen maanden heel veel te maken gehad met het annuleren van cruises, refunds, vouchers en we willen nu vooruitkijken. We staan in de startblokken om weer een stukje marketing en promotie te gaan doen, maar zoals ik zei is het afwachten wat de consument gaat doen. We hebben inderdaad wat negatief in de pers gestaan, ten onrechte vind ik, want over vliegtuigen hoor je weinig terwijl als er iets op een schip gebeurt dan ligt dat blijkbaar onder een vergrootglas.

