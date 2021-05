Dit zeiden Rutte en De Jonge over reizen en het reisadvies tijdens de persconferentie

“Vanaf komende zaterdag verandert de reisadvisering en kijken we per land of gebied wat de situatie is. Er zullen steeds meer landen een geel reisadvies krijgen”, dat zei Hugo de Jonge (demissionair minister van vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de corona-persconferentie.

“Hoe zit het met de zomervakantie? Waar kunnen we naartoe? Tot nu toe is het advies om alleen naar het buitenland te gaan als dat dringend noodzakelijk is. Dat is een algemeen advies, maar vanaf zaterdag 15 mei verandert dat. We kijken dan per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt. Zoals we dat vorige zomer ook deden. We zijn er voorzichtig optimistisch over. In heel Europa stijgt het aantal gevaccineerde en daalt het aantal besmettingen. Dat betekent dat heel veel landen een veilige vakantiebestemming kunnen worden”, aldus De Jonge.

Wijziging reisadvies vanaf 15 mei

“Vanaf 15 mei kunt u op wijsopreis.nl of op de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken zien hoe het er per land voor staat. Die site en die Reisapp werken met kleurcodes Staat een land op geel, dan kun je daar in principe naartoe op vakantie. Maar je moet wel opletten, want corona is er niet weg. Je hebt te maken met de regels van een land waar je je gewoon aan moet houden, bijvoorbeeld dat je een mondkapje moet dragen of afstand moet houden. Daar gaan die landen zelf over. Het kan ook zijn dat je een negatieve testuitslag moet laten zien. Ook daar gaan landen zelf over. Natuurlijk moet je niet op reis gaan als je klachten hebt of als je weet dat je besmet bent. Houd er ook rekening mee dat andere landen Nederland als een hoogrisicoland kunnen zien, omdat we hier nog zoveel besmettingen hebben waardoor je alleen welkom bent als je bij aankomst eerst in quarantaine gaat. Het kan ook zijn dat je niet via een bepaald land mag reizen naar je uiteindelijke bestemming. Lees dus ook goed de reisadviezen en de inreisbeperkingen van de landen waar je doorheen wilt reizen.”

Oranje of geel reisadvies

“Heel kort is het advies: ga wijs op reis. Wijopreis.nl is ook de website waar je op moet kijken. Daar staan per 15 mei ook de adviezen per land. Per 15 mei is het reisadvies per land verschillend en maken we gebruiken van vier kleuren. Geel en oranje zijn de belangrijkste kleuren. Geel is een land waar je wel heen mag, maar waar corona nog niet weg is. Naar een oranje land ga je alleen als het noodzakelijk is. Het is waarschijnlijk dat Nederlanders naar populaire landen kunnen deze zomer. De vaccinatiegraad stijgt en het aantal besmettingen daalt en dat heeft alles met elkaar te maken. Daardoor zul je de komende tijd steeds meer landen op geel zien gaan. In Nederland is de besmettingsgraad nog hoog, daarom willen veel landen nog geen Nederlanders hebben. Er is geen garantie op te geven, maar vaccineren en het digital green certificate gaat helpen. Je hoopt dat deze dingen het reizen weer mogelijk gaan maken”, aldus De Jonge. “We kunnen weer naar het buitenland op vakantie, maar helemaal zorgeloos is het nog niet. Houd wijsopreis.nl en de Reisapp in de gaten. Het aantal landen dat op geel staat is nog beperkt en we zijn nog niet overal welkom, maar we hopen en verwachten dat er de komende tijd steeds meer kan omdat de vaccinatiegraad stijgt en de besmettingsgraad daalt. Dat is bij ons zo en in heel Europa”, aldus De Jonge.

Over het gele reisadvies meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘U kunt reizen naar dit land of gebied. Er zijn besmettingen met het coronavirus. De overheid van het land waar u bent of naartoe wilt reizen kan door stijgende coronabesmettingen maatregelen opleggen. Zoals een avondklok of het sluiten van musea en winkels. Ook kunnen er maatregelen gelden voor reizigers uit Nederland, zoals een verplichte coronatest of quarantaine. Bereid u goed voor. Er gelden geen maatregelen bij terugkeer naar Nederland.’

“Staat een land op oranje, dan kun je er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. Een vakantie is dat natuurlijk niet”, aldus De Jonge. “Oranje betekent dat het risico op besmetting in dat land hoog is. Ga je toch, voor een noodzakelijk reis, dan ben je bij terugkeer naar Nederland verplicht om een negatieve coronatest te laten zien. Bovendien ga je in quarantaine. Oranje kan overigens ook betekenen dat er een inreisverbod geldt voor Nederlanders, dan kom je er gewoon niet in.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft over het reisadvies het volgende: Ga niet op vakantie naar dit land of gebied. Reis alleen als dat echt noodzakelijk is. Gaat u toch op reis bereid u dan zeer goed voor. Er zijn op uw bestemming veel coronabesmettingen. Hierdoor kunnen er strenge coronamaatregelen gelden, zoals een lockdown of een avondklok. Of u heeft minder mogelijkheden om in het land te reizen. Er kunnen ook maatregelen gelden voor reizigers uit Nederland, zoals een verplichte coronatest of quarantaine. Bij terugkeer naar Nederland moet u een negatieve testuitslag tonen. U gaat in quarantaine. Doe de quarantainreischeck.

“Het kan zijn dat je nu boekt voor een land dat op geel staat, maar dat kan nog veranderen. Of je boekt nu in de hoop dat een land op geel gaat, terwijl dat niet gebeurt. Boeken blijft dus, en dat was al zo, op eigen risico. Het kan ook gebeuren dat je op vakantie bent in een land dat op geel staat, maar waar het aantal besmettingen snel stijgt waardoor het land weer op oranje gaat en dan moet je dus bij terugkeer alsnog in quarantaine.”

Digital green certificate

De Jonge liet weten dat Europa gaat werken met het digital green certificate. “Dat is een digitale reispas. Daarmee toon je aan dat je gevaccineerd bent of dat je kortgeleden gevaccineerd bent. Hoe dat exact gaat werken, dat wordt de komende weken dudielijk. Daarover wordt in Europa besloten. Wat Nederland betreft wordt het systeem voor de zomer, dus in juni, klaar is voor gebruik. We hopen dat het het veilig reizen weer mogelijk gaat maken en dat populaire vakantielanden weer toegankelijk zullen worden. De technische voorbereiding, waardoor bijvoorbeeld het Nederlandse systeem ‘praat’ met andere lidstaten, is ongelooflijk veel werk. Vervolgens is het nodig dat we uit al die bronsystemen waar de registraties in zitten die gegevens kunnen genereren om daaruit de (toegangs)code te krijgen voor de check. Het benaderen van de bronregistratie is technisch een hele ingewikkelde klus.”

Gaat de overheid PCR-testen betalen?

De Jonge liet weten dat hij niet het idee heeft dat er een kloof ontstaat tussen mensen die wel of geen PCR-test kunnen betalen om op vakantie te gaan. “Termen als kloof zijn iets te grote woorden. We zorgen dat je nooit verplicht bent om je te vaccineren en dat je ook nooit verplicht bent om te bewijzen dat je gevaccineerd bent. Dat vinden we belangrijk. In Nederland, maar daar zorgen we ook internationaal voor door te zorgen dat een negatieve testuitslag altijd een optie is. In Nederland zetten we toegangstesten alleen in als het echt helpt om meer te kunnen en alleen voor niet-essentiële activiteiten. Hoe belangrijk vakantie ook is, vakantie is écht een niet-essentiële activiteit. Het is geen openbaar vervoer of stadhuis bezoek. Vakantie is wel heel erg belangrijk. Voor heel veel mensen is vakantie heel erg belangrijk. We moeten er vooral voor zorgen dat we met elkaar op vakantie kunnen. Dat doen we nu door te zorgen dat de besmettingsgraad zo snel mogelijk naar beneden gaat, want dan zijn Nederlanders überhaupt weer welkom. Vervolgens doen we dat door het internationaal reisverkeer weer makkelijker mogelijk te maken met vaccinatiebewijzen waar je altijd als alternatief ook een negatieve testverklaring kan gebruiken. We prikken in een heel hoog tempo richting de zomer, dus ik denk dat iedereen aan het begin van de zomer de eerste prik heeft gehad en een flink deel ook de tweede prik. Ik verwacht dat twee derde van de mensen al volledig gevaccineerd is voor het begin van de zomer. Die tweede prik voor iedereen gaat heel rap. We gaan heel hard, dus het gaat heel snel zo zijn dat iedereen is gevaccineerd. Daarnaast moet je altijd het alternatief bieden van het negatieve testbewijs. Dan is vervolgens de vraag: wie gaat dat betalen? Ik verwacht zeker niet dat er torenhoge bedragen betaalt moeten worden. De vraag is wel of je alles door de overheid moet laten betalen. Wie de keuze maakt om naar het buitenland gaat, laat zich niet tegenhouden door de kosten van een PCR-test. Zo duur is het ook weer niet”, aldus De Jonge. Op de stelling dat commerciële PCR-testen voor mensen met een kleine beurs behoorlijk prijzig zijn, laat De Jonge weten: “Het gros van de mensen zal volledig zijn gevaccineerd en andere mensen kunnen een PCR-test afnemen. Ik denk dat het wel logisch is om daarvan te zeggen dat het voor rekening is voor mensen die op vakantie gaan. Andere dingen kosten ook geld als je op vakantie gaat. Tol kost ook geld en daarvan vragen we ook aan mensen om dat zelf te betalen. Een negatieve PCR-test zijn eisen die een land verbindt aan het binnenkomen. Om op voorhand te zeggen dat we voor iedereen alle testen gaan betalen, dat doen we met andere vakantiekosten ook niet.”

Reizen met vaccinatie en quarantaine

Moet je nog steeds in quarantaine als je al gevaccineerd bent? De Jonge: “In het buitenland hangt het af van de regels die daar gelden. Als men in het buitenland zegt: je komt uit Nederland en het maakt ons niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent, we willen dat je in quarantaine gaat. Op den duur gaat het digital green certificate helpen om een alternatief te bieden. Dan kunnen andere landen zien dat je bent gevaccineerd of dat je een negatieve PCR-test hebt waardoor je niet in quarantaine hoeft. Het certificaat gaat in het verkeer tussen landen een alternatief bieden met betrekking tot de quarantaineregels. Voor reizigers uit bepaalde landen geld een quarantaineplicht.”

Op de vraag of je met één prik ook op reis kan, laat De Jonge weten: “Met één prik van Jansen kan je overal naartoe, want daarmee ben je volledig gevaccineerd. Wij vinden ook dat je met één prik nadat je een coronabesmetting hebt meegemaakt dat je volledig gevaccineerd bent. Dat moet nog wel technisch worden ingeregeld, dus dat is één van de dingen die in Europa nog spelen. We moeten dat technisch nog voor elkaar krijgen en in Europa de handen ervoor op elkaar krijgen. Daarnaast, als je nog niet volledig bent gevaccineerd, is er altijd nog de mogelijkheid van een negatieve testverklaring. De mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn voor de zomervakantie, zullen als zij op reis moeten een negatieve testverklaring nodig hebben. Wij hebben altijd ingebracht dat het digital green certificate er niet alleen moet zijn voor mensen die volledig gevaccineerd zijn, maar ook moet werken bij een negatieve testverklaring. Als je de ziekte hebt doorgemaakt, dan heb je van AstraZenica of Pfizer één prik nodig. Dat is in Nederland zo, dat is niet in alle landen zo. Bij aanmelden voor het vaccineren wordt altijd de vraag gesteld of je de ziekte hebt gehad in de afgelopen zes maanden en voor hen geldt dat je bij één prik voldoende bent gevaccineerd. Op den duur willen we ook gaan werken met immuniteitsbewijzen, maar daar zijn we nog niet. Daar willen we op den duur wel mee gaan werken, maar we moeten nog aan veel dingen werken. Hoe bewijs je dat je de ziekte hebt gehad, enzovoorts. Er is ook juridisch en technisch nog veel te regelen. Wij willen het voorafgaand aan de zomervakantie af hebben om mensen te helpen om op reis te kunnen en Nederland is een land waar de zomervakantie al vroeg begint.”

Het kabinet wil de uitzonderingen op het dringend advies tot thuisquarantaine aanpassen. Het kabinet wil deze gelijkstellen aan de uitzonderingen die gaan gelden voor de verplichte quarantaine. Hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De nieuwe quarantaineplicht treedt in werking als het wetvoorstel is goedgekeurd. Dit is op zijn vroegst op 25 mei 2021.

