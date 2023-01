De winnaars van de Vakantie Awards 2023 zijn bekend…

Deel dit artikel

Tijdens het Reisgala 2023 zijn zaterdagavond de felbegeerde Nederlandse Vakantie Awards uitgereikt.

Het Reisgala in Hart van Holland in Nijkerk, een initiatief van TRAVel Media (uitgever van Travelpro en TravMagazine) was met ruim 500 gasten helemaal uitverkocht.

De awards werden uitgereikt tussen de gangen van het viergangen diner, waar veel gelegenheid was om te netwerken.

Er was live muziek van zangeres-pianiste Fréderique, humoristische goochelkunsten van Peter Vogel, een optreden van Samantha Steenwijk en natuurlijk huis-DJ Hilco die tot diep in de nacht voor dansbare muziek zorgde. Bekijk hier wie de Vakantie Awards hebben gewonnen.

Author Theo de Reus