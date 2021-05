Deelnemers proefvakantie TUI en Corendon met applaus ontvangen

De vakantiegangers die meedoen aan de testreis van TUI en Corendon naar Gran Canaria zijn zaterdagmiddag bij aankomst door hotelmedewerkers van RIU met applaus ontvangen. De groep van circa 180 deelnemers verblijft een week op het eiland.

De deelnemers werden zaterdag op Schiphol uitgezwaaid door onder andere Steven van der Heijden (Corendon), Arjan Kers (TUI) en Frank Oostdam (ANVR).

Na een eerste testreis van Sunweb en Transavia, half april, hebben Corendon en TUI de krachten gebundeld voor een tweede proefvakantie. Voor deze tweede testreis was veel belangstelling van mensen die naar een vakantie hunkeren. Binnen drie dagen hadden zich 68.000 gegadigden voor de reis gemeld.

Er was echter maar plaats voor circa 180 deelnemers; 90 van TUI en 90 van Corendon. Zij vertrokken zaterdag met Corendon Dutch Airlines vanaf Schiphol naar Gran Canaria. Zij verblijven daar een week in het viersterren resort RIU Club Gran Canaria, gelegen in Meloneras.

Het doel van deze tweede testreis is ervaring opdoen met veilig vakantievieren in coronatijd. In tegenstelling tot de eerste reis, mogen bij deze tweede proefreis de deelnemers hun hotelcomplex wel verlaten.

De reizigers werden voor vertrek getest op corona en dat geldt over een week ook weer voorafgaand aan de terugreis naar Nederland. Ter plaatse op de bestemming gelden strenge protocollen om hygiëne en veiligheid te waarborgen.

Twee deelnemers werden vrijdag positief getest. Zij behoorden tot een boeking van een groep van vijf. Omdat de andere drie toch langer in hun buurt waren geweest, werd het zekere voor het onzekere genomen en mochten zij ook niet mee.

Op het laatste moment werden vrijdagavond nog twee mensen van de reservelijst gevonden die graag meewilden. Anderen vonden het te kort dag om de volgende dag te vertrekken en dan nog een coronatest te ondergaan. Het vliegtuig van Corendon vertrok dus zaterdagmiddag met drie reizigers minder.



Foto: voor vertrek werden de reizigers in het toestel toegesproken door Van der Heijden en Kers, die speciaal daarvoor ook een (negatieve) coronatest hadden ondergaan. En die nog even een selfie maakten.

Volgens Kers is er is ter plaatse op Gran Canaria, maar ook in de rest van Spanje, veel belangstelling van de media voor deze testreis. ‘Vooral het feit dat zich 68.000 gegadigden hadden aangemeld, terwijl er maar 190 plaatsen waren, spreekt erg aan.’

Die belangstelling bleek bij aankomst op de luchthaven van Gran Canaria, waar veel lokale cameraploegen stonden te wachten.

Deze tweede testreis geeft volgens Kers een realistischer beeld. ‘De klanten mogen zich niet alleen buiten het hotel begeven, ze komen in het hotel ook in aanraking met andere nationaliteiten, die overigens ook allemaal getest zijn.’

Van der Heijden noemt het interessant om ervaring op te doen met dit soort protocollen in real life.

‘Als je de veiligheid aantoont, dan zal de terughoudendheid bij de overheid om dit soort activiteiten toe te staan verdwijnen en zal dus ook wat genereuzer worden omgegaan met de kleurcodes van de landen. Dat is onze belangrijkste hoop en verwachting.’

Foto bovenaan: Steven van der Heijden (Corendon) en Arjan Kers (TUI) bij de vertrekbalie op Schiphol.

