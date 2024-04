Delta voert per 1 mei a.s. genummerde instapzones in voor alle vluchten om klanten meer duidelijkheid te bieden over de volgorde van aan boord gaan.

Onveranderd blijft de pre-boardingprocedure voor reizigers die extra tijd of hulp nodig hebben of recht op prioriteit hebben. De boarding begint met Delta One en First Class-reizigers die instappen in Zone 1, gevolgd door Diamond Medallion- en Delta Premium Select-reizigers die instappen in Zone 2. Op de boardingpassen, zowel de geprinte als die in de Fly Delta-app, worden de nieuwe zonenummers weergegeven. Ook op de luchthavenschermen en in gate-aankondigingen zullen de zonenummers worden aangegeven. Zones 1-4 gaan gebruik maken van de Sky Priority-rij en de Zones 5-8 van de algemene instaprij, zoals nu ook het geval is. Borden bij de instaprijen worden geactualiseerd met de instapzonenummers tijdens de instapprocedure. Meer informatie over het check-in- en boardingproces en tips bij het reizen met Delta is hier te vinden.