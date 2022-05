Delta vliegt deze winter weer naar Orlando

Deel dit artikel

De terugkeer van Delta’s non-stop Orlando-service vanaf 30 oktober 2022 markeert het volledige herstel van het winternetwerk op Amsterdam Airport Schiphol. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij biedt dan wekelijks 98 non-stop vluchten aan naar negen bestemmingen in de VS.

“Spannende themaparken, prachtige nationale parken en witte zandstranden zijn slechts enkele van de dingen waarvan onze klanten kunnen genieten als we dit najaar onze non-stopvluchten naar Orlando hervatten”, zegt Nicolas Ferri (Delta’s vice-president Europa, Midden-Oosten, Afrika en India). “Ons gevarieerde aanbod aan bestemmingen vanaf Schiphol en handige verdere verbindingen maakt het voor klanten gemakkelijk om alles wat de VS te bieden heeft te ervaren.”

Handel

Ook voor de zakelijke reiziger is de terugkeer goed nieuws. Volgens de Nederlandse Ambassade in de VS worden meer dan 22.000 banen in Florida ondersteund door de handel tussen Nederland en de VS en exporteert Florida jaarlijks meer dan $ 950 miljoen aan goederen naar Nederland.

Airbus

De Orlando-service zal dagelijks worden uitgevoerd met een Airbus A330-300 met 282 zitplaatsen, waaronder 34 in Delta One en 21 in Delta Premium Select. Alle vluchten van Delta vanuit Nederland worden uitgevoerd in samenwerking met joint venture-partners KLM, Air France en Virgin Atlantic. Samen zullen Delta en KLM komende winter tot 26 dagelijkse vluchten uitvoeren naar 17 bestemmingen in de VS, waaronder naast Orlando naar New York, Atlanta, Seattle en Portland.

Author Dylan Cinjee