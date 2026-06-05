Wie aan Blaricum denkt, denkt al snel aan de ‘glitter en glamour’ van de tv-camera’s, riante villa’s en bodemloze budgetten. Maar wie verder kijkt dan de gevels, ontdekt een wereld waarin niet de prijs, maar de mens en zijn kostbare tijd centraal staan. Desiree Kok (reisspecialist bij YourTravel en aangesloten bij Luxury Travel Consultants) vertelt erover.

Mensen buiten Blaricum/Laren denken vaak meteen aan villa’s, BN’ers en klanten met diepe zakken. Herken je dat beeld?

‘Ja, dat herken ik wel. En eerlijk is eerlijk: het klopt ook deels. Maar ik vind het tegelijkertijd echt te kort door de bocht. Achter elke aanvraag zit gewoon een gezin of koppel met wensen, verwachtingen en soms ook gewoon twijfels. Het gaat uiteindelijk veel minder om diepe zakken en veel meer om wat iemand uit een reis wil halen.’

Wat vind jij zelf het leukste aan werken in deze markt?

‘De afwisseling en het variërende niveau. Mijn klanten hebben vaak al veel gereisd en weten wat ze wel en niet willen. Dat maakt mijn werk juist leuker, omdat ik echt moet meedenken en verrassen. Geen standaardreizen, maar echt maatwerk. Dat vind ik het allerleukste: iets neerzetten waarvan een klant zegt: ‘Dit had ik zelf nooit zo bedacht’.’

Is het daadwerkelijk makkelijker om reizen te verkopen in een plaats als Blaricum dan bijvoorbeeld elders in Nederland?

‘Nee, het is absoluut niet makkelijker hier in Blaricum/Laren, maar juist wel uitdagender. Voor iedere vakantie geldt dat de verwachtingen hoog liggen en alles moet kloppen. Van het eerste voorstel tot hoe het ter plaatse geregeld is. Klanten verwachten snelheid, kwaliteit en dat je echt begrijpt wat ze zoeken. Dat vraagt veel, maar dat maakt mijn werk ook juist mooi.’

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Merk je dat mensen automatisch denken dat iedereen bij jou alleen maar ultra-luxe reizen boekt?

‘Ja, dat idee leeft zeker. Maar zo zwart-wit is het echt niet. Natuurlijk boek ik luxe reizen, maar ook de gewone pakketreizen met een kleiner budget. Het gaat vooral om wat bij iemand past. Voor de één is dat een high-end safari of villa, voor de ander een mooie rondreis met fijne hotels en een goed tempo. Luxe zit voor mij veel meer in het totaalplaatje dan alleen in de prijs.’

Zijn klanten in ’t Gooi kritischer, veeleisender of juist loyaler dan elders?

‘Ze zijn kritisch, zeker. Maar dat vind ik alleen maar fijn. Klanten weten wat ze willen en dat houdt mij scherp. Tegelijk zijn ze juist ook heel loyaal als het goed zit. Als het vertrouwen er is, komen ze terug en gunnen ze je ook echt hun volgende reizen.’

Wat zoeken jouw klanten vooral: luxe, gemak, exclusiviteit of juist volledige ontzorging?

‘Zonder twijfel ontzorging. Natuurlijk spelen luxe en exclusiviteit vaak een rol, maar uiteindelijk willen mijn klanten dat alles geregeld is en klopt. Dat ze nergens over hoeven na te denken en gewoon kunnen genieten. Tijd is voor hen vaak het meest kostbare.’





‘Achter elke aanvraag zit een gezin met

wensen en twijfels, niet alleen diepe zakken’





Is de prijs minder belangrijk, of wordt daar juist scherper op gelet dan mensen denken?

‘Prijs is altijd belangrijk. Alleen zit de focus minder op het goedkoopste en veel meer op: ‘Is dit het waard?’. Mijn klanten willen gewoon waar voor hun geld. Als het klopt, is er veel mogelijk, maar het moet wel logisch en goed uitgelegd zijn.’

Hoe belangrijk is vertrouwen in jouw werk, zeker als klanten grotere bedragen uitgeven?

‘Vertrouwen is alles. Klanten leggen niet alleen een budget bij mij neer, groot of klein , maar ook hun vrije tijd en verwachtingen. Zeker als er iets onverwachts gebeurt, willen ze weten dat ik het ga oplossen. Daar zit voor mij echt de kern van mijn werk.’

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwste editie van Travelpro. Hieronder lees je de volledige editie gratis.