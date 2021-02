Deze nieuwe ontwikkelingen op Bonaire wil je niet missen in 2021

Bonaire is zich alvast aan het voorbereiden op de herstart van het toerisme. Hieronder een overzicht van wetenswaardigheden van lokale partners en ontwikkelingen op het eiland waar eilandbezoekers in 2021 optimaal van kunnen genieten.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) start het nieuwe jaar met de lancering van een gloednieuwe website bonairemissesyou.com, waarop een zeer aantrekkelijk aanbod voor toekomstige eilandbezoekers wordt aangeboden. Wie voor 1 september 2021 op Bonaire verblijft en rechtstreeks boekt bij een van de vijftig deelnemende eilandpartners, ontvangt 10% korting! Het eilandwijd gedragen initiatief is een gebaar van Bonaire om te benadrukken hoezeer het eiland haar bezoekers mist, een warm hart toedraagt en niet kan wachten om bezoekers weer een warm onthaal te kunnen bieden.

Isla Penthouse & Garden Apartments Bonaire is een gloednieuw appartementencomplex in het luxere segment dat in December 2020 opende. Het rustige en veilige complex heeft zes ruimte appartementen met elk twee slaapkamers en twee badkamers. Isla is zeer gunstig gelegen in de welgestelde buurt Belnem, op twee minuten lopen van het intieme strand van Bachelor’s Beach. Gasten kunnen gratis gebruik maken van yoga matjes, fitness accessoires, snorkeluitrusting en SUP planken.

Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire is momenteel in aanbouw en heeft een verwachte openingsdatum in de tweede helft van 2021. Dit gezinsvriendelijke resort aan zee gaat ruimte bieden aan 196 appartementen, 5 villa’s, 2 restaurants en een zogenaamde ‘lazy river’, een waterbaan waarop gasten in een kleine stroomversnelling van het ene naar het andere zwembad kunnen drijven.

Senses Boutique Hotel & Apartments opende in Kralendijk in de herfst van 2020. Dit moderne boetiek hotel richt zich op het prikkelen van de vijf zintuigen en biedt smaakvol ingerichte appartementen en penthouses met uitzicht op zee, of de tropische tuin. Gasten van Senses kunnen genieten van een zwembad met cabana’s, gratis gebruik maken van fietsen, snorkeluitrusting en kosteloos de water taxi nemen naar de parelwitte stranden van Klein Bonaire.

Auriga Ecolodge, van dezelfde eigenaar als de lokale avontuurlijke reisorganisatie Outdoor Bonaire, is uitgebreid met een tweede ecolodge om tegemoet te komen aan de vraag naar privé accommodaties die een minimale impact hebben op het ecosysteem van Bonaire. Deze lodge is ideaal voor liefhebbers van een pure, ongerepte natuurbeleving, ruimte en rust.

Bonaire’s iconische strandhotel Harbour Village heeft La Balandra, diens unieke restaurant in de vorm van een schip en met schitterend zeezicht, volledig gerenoveerd. Daarnaast plaatste Harbor Village een op de koraalriffen gerichte onderwatercamera en installeerde een nieuwe satelliet onderzoeksboei om de eco-inspanningen van het resort te ondersteunen.

Delfins Beach Resort, een van Bonaire’s meest gewilde, trendy accommodaties aan zee heeft een gloednieuwe duikpier aangelegd en 32 appartementen toegevoegd. Ook heeft het resort een tweede restaurant (meer hieronder) en een tweede zwembad met openingsdata in 2021 aangekondigd.

Plaza Beach & Dive Resort Bonaire heeft diens luxueuze hotelzwembad ‘Magna Pool’ gerenoveerd en tevens een nieuwe zwembadbar geopend, The Palm Beach Bar. Momenteel is ook een aanbouw bij het resort gaande en worden een nieuwe winkelstraat, extra vergaderruimte, een casino en een fitness en wellness center gerealiseerd.

Sun Rentals’ nieuwe eigenaren hebben diverse vakantiehuizen en zwembaden in hun verhuurbestand gerenoveerd en opgefrist, waaronder Casa Del Mar met eigen privéstrand.

Ook hebben ze Casa Jade Vista, een modern huis met 2 slaapkamers aan hun portfolio van 30+ woningen voor vakanties en verhuur voor langere termijn toegevoegd.

Gasten kunnen bij Bamboo Bonaire Boutique Resort terecht voor een gloednieuwe spa ervaringen in de buitenlucht, zoals de exclusieve Hammam Massage behandeling in diens tropische spatuin. Het knusse boetiek hotel met een Balinees tintje biedt nu ook ongelimiteerde duiktanks die 24/7 op het terrein beschikbaar zijn via een nieuwe samenwerking met duikpartner VIP Diving.

Eind 2020 werd Buddy Dive’s Murphyn Henar Foundation opgericht. Deze stichting biedt gratis duiktrainingen aan de jeugd op Bonaire als eerbetoon aan het in 2019 overleden duikicoon Murphyn Henar, jarenlang bij Buddy Dive Resort in dienst als duikinstructeur. Doel van de stichting is om plaatselijke jeugd met deze duikopleiding extra kansen te bieden op een baan in de duikindustrie op Bonaire, en daarmee kans op een betere toekomst.

Street Colors Bonaire, is een straatkunstproject waarbij kleurrijke muurschilderingen op diverse openbare muren op Bonaire worden aangebracht door lokale kunstenaars met hulp van internationale professionals. Het project is van start gegaan met de bedoeling het eiland verder te verfraaien, het oog voor kunst van de lokale jeugd te prikkelen en hun creatieve expressie te stimuleren. Het eerste project duurde 6 weken en werd in december 2020 afgerond; de start van de volgende fase van het kunstproject is gepland in januari 2021.

Dive Dive Bonaire en VIP Diving zijn toegevoegd aan de lijst lokale duikscholen die gaan dienen als educatie-centra voor bezoekers en eilandbewoners die meer willen weten over koraalriffen en rifherstel, in samenwerking met Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB).

In oktober 2021 zal Delfins Beach Resort een tweede restaurant openen, Senang genaamd, gerund door Michelin sterrenkoppel Jonnie en Thérèse Boer. Het succesvolle culinaire echtpaar opende in 2017 hun eerste restaurant op Bonaire, Brass Boer.

Nieuwe culinaire talenten, waaronder een sommelier met ervaring in een Michelin sterrenrestaurant, zijn toegevoegd aan het management team van Bistro Sorobon. De bistro biedt zitplaatsen in de open lucht op het terrein van Sorobon Beach Resort, een windsurf- en wellness trekpleister aan het schitterende Lac Bay.

Lokale stokerij Cadushy Distillery, met name bekend als producent van Bonaire’s unieke cactuslikeur, is recentelijk begonnen met de export van het eigen rumlabel, Rom Rincon naar Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Rom Rincon won in 2017 de Gold Outstanding Trophee op een vakbeurs in Londen, voor de beste rum-cola mix. De rum is vernoemd naar de vestigingsplaats van de stokerij, Rincon, tevens het oudste dorp van Bonaire (1527).

