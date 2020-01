Dick Gussen (Corendon): “Vol de strijd aan met concurrenten”

“We gaan, ook met onze retailpartners, vol de strijd aan met al onze concurrenten. De grote strijd om de consument is volop losgebarsten en dat is voor iedereen bij Corendon business as usual”, zo laat Dick Gussen (Brand en Marketing Manager Corendon) weten aan TravelPro.

De touroperator ontwikkelde onlangs de brochure Zomer 2020 voor het reisbureau en vanuit de retail werd er ook volop gevraagd naar de brochure Premium Selection die werd gemaakt voor de Masters of LXRY. Gussen: “Op de ‘Premium Selection’ brochure kregen we zoveel positieve feedback, ook vanuit de retail, waarop is besloten om deze ook naar onze retailpartners te sturen. Het blijft bijzonder dat we jarenlang geen brochures voor de retail hebben gehad en nu in een klap twee.”

Vooralsnog wordt er eerst contact onderhouden met retailpartners door Gussen voordat wordt besloten om verder te gaan met het maken van brochures voor de reisbureaus. Presentatieavonden organiseren is Gussen niet van plan. “Ik heb maar een heel klein team dat zich bezighoudt met reisbureaus. Daar hebben we de capaciteit niet voor. Wie zich ermee bezighouden? Ik en nog een andere collega.”

Lees het volledige interview in TravelPro #4 die dit weekend verschijnt.

