“De tijd van het reisbureau is voorbij”

Volgens Mattijs ten Brink (CEO Sunweb Group) is de tijd van het reisbureau voorbij. “De consument boekt niet meer via het reisbureau en een catalogus, waarmee hij/zij naar huis gaat waar de familie allemaal een cirkeltje mag zetten om het favoriete hotel om vervolgens terug te gaan naar het reisbureau.”

Ten Brink zei dat in het radioprogramma Zakendoen van BNR Radio. “Mensen kijken, gemiddeld, achttien tot negentien websites voor ze een besluit maken. Dat gebeurt op allerlei verschillende websites. Van hotels, airlines en Booking.com tot Tripadvisor en de traditionele pakketaanbieders. Het wordt uiteindelijk een heel overwogen besluit, want het is de grootste uitgave van het jaar tenzij je in hetzelfde jaar een auto of een huis koopt.”

Toekomstig fusiepartner van Sunweb, Corendon, lanceerde begin dit jaar overigens nog twee brochures voor het reisbureau. Corendon CEO Steven van der Heijden liet destijds nog aan TravelPro weten: Met hetzelfde gemak zou je het andersom kunnen beredeneren, namelijk dat de fusie ervoor zorgt dat het Sunweb-aanbod juist in het reisbureau terechtkomt. Maar het toekomstige distributiebeleid kan pas worden ingevuld als de deal is goedgekeurd door de Europese Commissie en dat kan nog wel even duren. Tot de goedkeuring mogen we over geen enkel commercieel onderwerp van gedachten wisselen. Aangezien de keuze voor distributiekanalen uiterst commercieel is, kunnen we het daarover dus pas na de goedkeuring hebben.”

Het ligt volgens Ten Brink in de lijn der verwachting dat de overname van Corendon wordt afgerond. “Dat verwachten we op basis van de contacten die we hebben bij de Nederlandse en Belgische autoriteiten. We hopen dat de autoriteiten ook meekijken op de invloed die het coronavirus momenteel heeft op beide partijen en dat ze zich gaan haasten om dit goed te keuren.”

Op de vraag of men in de problemen komt wanneer de bundeling niet door mag gaan, laat Ten Brink weten: “Samen sta je gewoon sterker. Dit loopt al bijna een jaar. We zijn uiteindelijk een kleine speler in een enorme markt. In het grotere spel zijn wij een relatief kleine speler en snappen we eigenlijk niet waar iedereen zich eigenlijk zo druk over maakt. Er zijn autoriteiten die zeggen dat we in de wereld van pakketreizen op bepaalde bestemmingen heel groot zijn en ja, zo kan je er ook naar kijken.” Wanneer het in het gesprek over TUI gaat, laat Ten Brink weten: “We hebben al gezegd dat we geen eigen hotels willen en geen eigen cruiseschepen, want dat beperkt je in je flexibiliteit. Dan moet je die bedden en hutten bij consument door de strot gaan duwen. Wij vinden dat je veel meer moet uitgaan van de vraag bij de consument.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.