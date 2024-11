Disney Cruise Line heeft zijn nieuwste schip, de Disney Treasure, verwelkomd tijdens een spectaculaire doopceremonie in New York City. De ceremonie vond plaats aan de Hudson River en was een waar spektakel vol Disney magie.

Onderdeel van de doopceremonie was een indrukwekkende show die de Disney-avonturen aan boord van het nieuwe schip uitbeeldde, waaronder Aladdin, Haunted Mansion, Moana en Coco. Een show met maar liefst 1.000 drones, begeleid door een medley van Disney-liedjes, bracht de verhalen en personages tot leven. De bekroonde singer-songwriter Jordin Sparks bracht een live-uitvoering van ‘Live the Adventure’, het officiële themalied van de Disney Treasure.

Disney Cruise Line

Bob Iger (CEO van The Walt Disney Company), opende de viering met de woorden: “Al meer dan 100 jaar vullen Disney-verhalen de wereld met vreugde en verwondering en veroveren ze de harten en verbeelding van generaties op elk continent. Sinds de lancering van de Disney Cruise Line in 1998 zijn onze schepen merkambassadeurs geworden, die onze storytelling van wereldklasse en de immersieve aard van onze themaparken naar een nieuw publiek over de hele wereld brengen.”

Groei

Josh D’Amaro (voorzitter van Disney Experiences), benadrukte de groei van Disney Cruise Line: “Dit is een ongekend tijdperk van groei voor Disney Experiences en een periode van uitbreiding bij Disney Cruise Line. We vergrote onze vloot tot maar liefst dertien schepen tegen 2031, zodat we Disney-cruisevakanties naar nog meer gezinnen over de hele wereld kunnen brengen.”

Caribbean

De Disney Treasure, het zusterschip van de Disney Wish (gelanceerd in 2022) en de Disney Destiny (vaart vanaf november 2025), put inspiratie uit de verhalen van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en de attracties uit de Disney Parken. De Disney Treasure vertrekt op 21 december op haar eerste reis en vaart vervolgens een seizoen lang naar de oostelijke en westelijke Caribbean vanuit Port Canaveral, Florida.

Foto: Disney Cruise Line