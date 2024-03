Tien gelukkige reisprofessionals mochten onlangs het vernieuwde Disneyland Hotel in Disneyland Paris ervaren.

“We hebben de twee restaurants, Disney Figuren, kamers en suites en alle andere services ontdekt. Daarnaast hebben we nog genoten van de Parken met onder meer Disney Electrical Sky Parade en Disney Dreams”, laat Malu van der Graaff (Sales & Trade Marketing Supervisor bij Walt Disney Parks & Resorts) weten. Travelpro is benieuwd hoe de reisagenten het vernieuwde Disneyland Hotel hebben ervaren en spreekt met Mirjam den Broeder (TUI at Home) en Tim Zegveld (YourTravel).

Immense kroonluchter

“Het vernieuwde Disneyland Hotel is na een koninklijke verbouwing weer open sinds 25 januari. Voor een nieuwe herontdekking is er een Disneyland Hotel Experience opgezet onder diverse landen, zo ook in Nederland. Voor deze exclusieve studiereis waren er tien plekken te vergeven en was ik één van de mazzelaars die door de goede Disneyland Paris-verkoop mee mocht”, laat Mirjam weten. “Wat direct opviel bij binnenkomst was de immens mooie kroonluchter, maar de volledige lobby is gloednieuw; nieuw tapijt, nieuwe meubels, echt prachtig. Op elke tafel staat een mooie tafellamp. De aankleding is heel koninklijk. Echt alsof je in een sprookje binnenkomt. En natuurlijk de prachtige mooie trap. Heel leuk om hier een prinses op te zien lopen. Zo sierlijk kan ik niet van een trap komen hoor, haha.”

Een warm bad

“De sfeer is heel vriendelijk en gastvrij. We werden geholpen met een lach en duidelijke uitleg. Er lopen in de lobby veel medewerkers die je willen helpen met het maken van mooie foto’s, die je helpen met de bagage of gewoon een praatje komen maken. Het voelt alsof je in een warm bad terechtkomt en je wordt als een royalty geholpen. Jaren geleden ben ik met mijn oude werkgever op studiereis naar Disneyland Paris geweest en toen kregen we in het programma ook een tour in het Disneyland Hotel. Dus ik was er wel al een keer binnen geweest, maar had er nog nooit geslapen. Dus daar was ik heel blij mee nu.”

