Disneyland Paris gaat op 15 juli weer gefaseerd open

Vandaag kondigt Disneyland Paris een gefaseerde heropening aan, te beginnen met het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club en Disney Village op 15 juli 2020. De focus blijft liggen op het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van gasten en Cast Members.

Vanaf de gefaseerde heropening op 15 juli 2020 worden gasten opnieuw uitgenodigd om te genieten van de onvergetelijke en magische momenten waar Disneyland Paris bekend om staat. In overeenstemming met de richtlijnen van de Franse overheid en lokale gezondheidsautoriteiten, zullen de Parken van Disneyland Paris, het hotel Disney’s Newport Bay Club en Disney Village openen met aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.​

​Omdat de gezondheid en veiligheid van gasten en Cast Members topprioriteit heeft, zal de gefaseerde heropening van Disneyland Paris een bewuste aanpak volgen met een beperkt aantal gasten, afstandsmaatregelen en aangescherpte aandacht voor schoonmaak afgestemd op de richtlijnen van de Franse regering en gezondheidsautoriteiten. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor gasten vanaf 11 jaar en Cast Members.

Op 15 juli 2020 zijn de meeste attracties, boetieks en eet- en drinkgelegenheden in Disneyland Paris weer open. Tijdens de eerste heropeningsfase zullen veel Disney Figuren, Pixar Figuren, Star Wars Figuren en Marvel Superhelden in de Parken verschijnen om gasten onvergetelijke fotomomenten te bieden. Van onverwachte optredens tot nieuwe selfiespots, er is geen beter moment geweest om te genieten van nieuwe soorten interacties en ervaringen met de geliefde Figuren. Nauwe interacties zoals knuffels zijn tijdelijk niet mogelijk. Ervaringen waarbij grote groepen samenkomen, zoals Disney Stars on Parade, de avondshow Disney Illuminations en sommige indoor shows zullen op een later tijdstip terugkeren.

Disneyland Paris verwelkomt gasten opnieuw in de magie met een beperkt aantal beschikbare tickets per dag tijdens de eerste periode van heropening. Begin juli 2020 is daarom een nieuw online reserveringsplatform beschikbaar. Om toegang te garanderen, moeten gasten met tickets zonder datum en jaarpashouders een reservering maken op dit nieuwe online reserveringsplatform om gegarandeerd toegang te krijgen tot de Parken op de dag naar keuze. Gasten met arrangementen inclusief toegangstickets en verblijf in een Disney Hotel of Disney Nature Resort hebben gegarandeerd toegang voor de duur van hun verblijf en zij hoeven dus geen gebruik te maken van het nieuwe online reserveringsplatform.​ Ook gasten die al een ticket op datum hebben, hoeven zich niet te registreren en hebben gegarandeerd toegang.

Het resort zal de activiteiten en gezondheidsmaatregelen voortdurend aanpassen naarmate de situatie zich ontwikkelt en in overeenstemming met de richtlijnen van de Franse autoriteiten.​

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.