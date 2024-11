Disneyland Paris onthult ‘Disney Tales of Magic’, een nieuw nachtelijk spektakel dat bezoekers meeneemt naar de meest betoverende verhalen van Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios.

Het nieuwe avondspektakel, dat vanaf 10 januari 2025 te zien is, speelt zich niet alleen af op het kasteel, maar voor de allereerste keer ook in Main Street, U.S.A. Deze 20 minuten durende nachtshow combineert pyrotechniek, fonteinshows en geavanceerde technologie om een gloednieuwe ​​ervaring te creëren. Ook de drones keren terug. Deze complexe showprogrammering vereiste meer dan 17.500 uur werk, waarbij gebruik werd gemaakt van de meest geavanceerde 3D-technologieën.

Storytelling

“Bij Disneyland Paris hebben we er altijd naar gestreefd om de grenzen van wat mogelijk is in nachtelijk entertainment te verleggen, en Disney Tales of Magic brengt die visie nog verder. Onze teams hebben werkelijk iets magisch gecreëerd, een ervaring die gasten nog jarenlang zal boeien en inspireren. Voortbouwend op onze erfenis van innovatie, creativiteit en storytelling, zijn we enthousiast dat deze show een blijvend onderdeel wordt van het verhaal van Disneyland Park”, aldus Natacha Rafalski (Présidente van Disneyland Paris).

Disney Music Festival

Vanaf 19 april 2025 viert Disneyland Paris de magie van muziek met het allereerste Disney Music Festival, dat loopt tot en met 7 september 2025. Overal in het park komen locaties tot leven met melodieën, concerten en shows. Van een pop-/rockconcert met Disney’s grootste hits tot een Minnie Mouse’s parade met haar marching band en de zonnige melodieën van Moana, bezoekers worden ondergedompeld in een levendige en feestelijke sfeer. Met liveoptredens van zangers die zowel geliefde klassiekers als hedendaagse hits uit Disney Animation en Pixar animatiefilms vertolken.

