Disneyland Paris test nieuwe Standby Pass

Sinds gisteren test Disneyland Paris een nieuwe digitale tool, genaamd de Standby Pass. De tool helpt bij het optimaliseren van de hoeveelheid tijd die gasten doorbrengen in wachtrijen, voor een aantal van de meest populaire attracties in zowel Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park.

Sinds de heropening heeft Disneyland Paris een reeks nieuwe operationele maatregelen en procedures ingevoerd om de gezondheid en veiligheid van de gasten en castmembers beter te waarborgen. De Standby Pass maakt gebruik van technologie om de zorgen van gasten over lange rijen, drukte en fysieke afstanden weg te nemen en tegelijkertijd de digitale transformatie van het resort te bevorderen. De nieuwe service is gelanceerd in de officiële Disneyland Paris App, te beginnen met Crush’s Coaster en zal geleidelijk worden uitgerold in de komende weken naar Dumbo the Flying Elephant, Peter Pan’s Flight, Big Thunder Mountain, Star Wars Hyperspace Mountain, Autopia, The Twilight Zone Tower of Terror en Ratatouille.

Disneyland Paris App

Met de Standby Pass kunnen gasten een tijdslot boeken voor de wachtrij van een attractie, afhankelijk van de beschikbaarheid. Wanneer deze is geactiveerd kunnen alleen gasten met een Standby Pass de geselecteerde attracties bezoeken. Toegang zonder Standby Pass is enige tijd elke ochtend en avond mogelijk. Hoewel de tool niet direct toegang biedt tot een attractie, kunnen gasten wel een deel van hun wachttijd voor attracties buiten de fysieke wachtrij doorbrengen om te genieten van andere ervaringen in de parken. Daarnaast wordt fysieke afstand op die manier versterkt. Gasten moeten eerst de officiële Disneyland Paris App downloaden en een Disney Account aanmaken. Zodra dit is voltooid, kunnen gasten hun parktickets of pasjes registreren op hun account. De Standby Pass is alleen beschikbaar voor gasten die zich in de parken bevinden en kan voor één attractie tegelijk worden gereserveerd.

Reisadvies

Op dit moment geldt er nog steeds een ‘oranje’ reisadvies voor het departement Seine-et-Marne waarin Disneyland Paris ligt.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.