Disneyland Paris weer open met gecontroleerde capaciteit en aangescherpte gezondheidsmaatregelen

Met een speciale heropeningsceremonie in het Disneyland Park, verwelkomt Disneyland Paris sinds gisteren opnieuw gasten. De gefaseerde heropening van Disneyland Paris start met het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney Village en Hotel Disney’s Newport Bay Club en introduceert verbeterde gezondheidsmaatregelen in overeenstemming met de richtlijnen van de Franse overheid en gezondheidsautoriteiten.

De host van het speciale heropeningsmoment was Natacha Rafalski, President van Disneyland Paris. In Main Street, U.S.A., met het Kasteel van Doornroosje op de achtergrond, was zij in het gezelschap van Disney Figuren en Cast Members, waaronder ook ‘Magic Keepers’ die voor het resort zorgden tijdens de sluiting. “Deze langverwachte dag is het resultaat van een ongelooflijke teamprestatie: van onze Cast Members, die het hart van ons resort zijn, tot onze publieke partners die ons altijd gesteund hebben,” zei Natacha Rafalski. “Vandaag markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in Disneyland Paris, waar het nog nooit zo veel betekenis heeft gehad om onze gasten de gelegenheid te geven om gelukkige momenten met familie en vrienden te delen.” De heropening van Disneyland Paris is ook een kans om door te gaan met de voortdurende inzet van het resort om de lokale gemeenschappen te ondersteunen. Op 4 augustus verwelkomt Disney VoluntEARS 300 kinderen en hun families uit de regio Île-de-France om een ​​dag in het Disneyland Park te beleven. Dit komt bovenop de meer dan €1,5 miljoen aan donaties in voedsel en medische voorraden aan de lokale gemeenschap en het planten van duizenden bloemen om het lokale ziekenhuispersoneel te erkennen en te eren en de gemeenschap de afgelopen maanden te helpen verfraaien.

Disneyland Paris blijft zich inzetten voor het welzijn van gasten en Cast Members en heeft als zodanig de resortervaring opnieuw vormgegeven door aangescherpte gezondheidsmaatregelen te introduceren in overeenstemming met aanbevelingen van de Franse overheid en gezondheidsautoriteiten, samen met het team van gezondheidsexperts van het resort. Deze aanpak brengt tal van maatregelen samen om de gezondheid te bevorderen. Dit omvat een beperkt aantal gasten, verminderde capaciteit om fysieke afstand te waarborgen, verbeterde schoonmaak- en desinfectiemaatregelen in het hele resort inclusief veelgebruikte contactpunten, een nieuw beleid en training voor Cast Members om te helpen bij het uitvoeren van gezondheidsmaatregelen en het verplichten van mondkapjes voor gasten vanaf 11 jaar, Cast Members en alle externe operators. Meer informatie is beschikbaar op www.disneylandparis.com/nl-nl/gezondheidsmaatregelen/.

Bij de heropening zullen gasten merken dat sommige ervaringen zijn aangepast en andere tijdelijk niet beschikbaar zijn of terugkeren op een later tijdstip, maar de tijdloze magie en unieke verhalen blijven bestaan. Sensatiezoekers kunnen genieten van iconische attracties zoals Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Indiana Jones and the Temple of Peril en The Twilight Zone Tower of Terror, terwijl gezinnen over Neverland kunnen vliegen in Peter Pan’s Flight, racen naast Bliksem McQueen in Cars Quatre Roues Rallye en leren vliegen bij Dumbo the Flying Elephant. Disney Figuren zullen op nieuwe manieren in de Parken aanwezig zijn om gasten te vermaken en te verrassen. Unieke eet- en winkelervaringen keren overal in het resort terug. The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Jungle Book Jive – twee hooggewaardeerde shows – zullen later deze zomer ook terugkeren. Gasten kunnen daarnaast uitkijken naar meeslepende nieuwe ervaringen in Disneyland Paris, zoals de nieuwe Cars Route 66 Road Trip en Disney Junior Dream Factory en naar het volledig opnieuw ontworpen Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Maar ook de terugkeer van exclusieve evenementen die gepland staan voor 2021, zoals Disneyland Paris Pride, Electroland en Disneyland Paris Run Weekend, om nog maar te zwijgen van de langverwachte Avengers Campus die in de toekomst komt. Gasten die Disneyland Paris willen bezoeken met tickets zonder datum of jaarpashouders, moeten zich vóór aankomst registreren via een nieuw online reserveringsplatform om een ​​reservering voor toegang tot de Parken te ontvangen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.