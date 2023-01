Dit zijn de nieuwe zomerbestemmingen van Finnair

Deel dit artikel

Finnair gaat het zomerseizoen van 2023 naar meer dan 50 bestemmingen in Europa vliegen. Vaker naar verschillende Europese hoofdsteden, zoals Berlijn, Kopenhagen, Vilnius en Riga, maar er zijn ook nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het aanbod.

Eén van de nieuwe bestemmingen van Finnair is Bodø, waar de airline drie keer per week op gaat vliegen in het hoogseizoen. In de zomer van 2023 komt ook Ljubljana terug als bestemming. Daarnaast zal Finnair gaan vliegen naar Linate in Milaan. Finnair vliegt ook naar Malpensa Airport in Milaan.

“Het reizen heeft zich in een goed tempo hersteld en we breiden het aantal vluchten naar Europese routes uit om aan de toegenomen vraag in Azië te voldoen. De routes Bergen en Bodø sluiten bijvoorbeeld naadloos aan op onze vluchten naar Japan”, zegt Ole Orvér, Chief Commercial Officer van Finnair .

Finnair vliegt minimaal twee keer per dag naar de meeste Europese hoofdsteden, wat ook zakenreizigers goed van pas komt. De airline vliegt ook naar populaire vakantiebestemmingen, zoals Rhodos en Alicante.

De Europese vluchten van Finnair sluiten naadloos aan op onze langeafstandsbestemmingen Tokyo, Osaka, Shanghai, Hong Kong, Soul, Singapore, Bangkok, Delhi, Mumbai en Doha. Het Amerikaanse aanbod van Finnair omvat vluchten naar Dallas, Chicago, Los Angeles, New York en Seattle.

Author Arjen Lutgendorff