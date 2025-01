Bij de Ronald Reagan-luchthaven in Washington D.C. is een passagiersvliegtuig neergestort na een botsing met een legerhelikopter. Beide toestellen kwamen in de Potomac-rivier terecht.

Foto boven: printscreen berichtgeving New York Post over het vliegtuigdrama.

Amerikaanse media spreken over achttien doden, maar dit is niet bevestigd. De brandweercommandant acht het onwaarschijnlijk dat er overlevenden zijn. Zo’n 300 hulpverleners zoeken naar slachtoffers, maar de kou en duisternis bemoeilijken de operatie.

Aan boord van het vliegtuig waren 64 inzittenden, waaronder kunstschaatsers, coaches en familieleden die terugkeerden van een trainingskamp. Volgens het Russische persbureau TASS zaten ook voormalig wereldkampioenen Jevgenia Sjisjkova en Vadim Naoemov in het toestel.

De vlucht werd uitgevoerd door PSA Airlines, een dochteronderneming van American Airlines. Het toestel, een Bombardier CRJ700, was onderweg van Wichita naar Washington toen het rond 21.00 uur lokale tijd in botsing kwam met een Black Hawk-helikopter van het leger, die een trainingsvlucht uitvoerde.

President Trump liet weten op de hoogte te zijn van het “verschrikkelijke incident”. Alle vluchten van en naar Ronald Reagan Airport zijn voorlopig opgeschort.