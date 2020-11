Drie nieuwe CEO’s bij Riksja Travel

Riksja Travel heeft sinds kort geen één, maar drie CEO’s. Onlangs Fenny Koppen, Misja Visser en Yoram Samson het stokje over van Marius Appelman (Oprichter en voormalig CEO Riksja Travel). TravelPro sprak met Samson.

Het leiderschapstokje is nu overgedragen aan een jong team, hoe zien jullie dit zelf? Zat dit altijd al in de pijplijn?

Yoram Samson (CEO Riksja Travel): “Ondanks dat het vrij ongebruikelijk is, kiezen wij bewust voor een driekoppig CEO-team. Dit sluit goed aan bij de visie van Riksja waarbij we gebruikmaken van elkaars kracht, talenten en creativiteit. We merken dat we hierin echt synergie weten te bereiken. We zijn al sinds acht jaar het managementteam van Riksja en drie jaar geleden zijn we ook partner geworden. Het was eigenlijk al langer het doel om uiteindelijk het stokje over te nemen van Marius Appelman, maar door corona hebben we het wel iets versneld. Het was echter niet de aanleiding, we spreken er al wat jaren over omdat het best complex is om het bedrijf over te dragen. We hebben niet alleen te maken met Riksja Travel hier in Nederland, maar ook onze vestigingen in Duitsland en Engeland. Maar door deze stap nu te zetten stromen we wel weer echt over van de energie, we kunnen vanuit ons eigen perspectief extra kracht zetten op ons bedrijf.”

Welke kwaliteiten van Fenny, Misja en jou maken het team compleet?

“We hebben alle drie een verschillende werkachtergrond. We hebben gezocht naar verschillende ervaringen die samen de boel goed kunnen versterken. Zo komt Misja van een ander reisbedrijf, is Fenny opgeklommen vanuit Riksja zelf en kom ik niet uit de reisbranche. De verschillende invalshoeken maken ons een sterk team, we kijken er soms net even anders naar. We delen wel alle drie de passie voor reizen en helemaal op de Riksja-manier; dus met een groot hart voor de wereld. Daarnaast zijn we goed in staat om met focus te werken om Riksja straks, na de crisis, weer snel te laten terug groeien waar we stonden voor de crisis en zien wij als team dat er veel kansen liggen voor ons bedrijf en onze manier van reizen. We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben ook echt plezier in het samenwerken met elkaar maar houden elkaar ook echt scherp.”

Blijft Marius Appelman betrokken bij Riksja?

“Marius zal op de achtergrond betrokken zijn en ons blijven uitdagen. We hebben er ontzettend veel zin in om met elkaar aan de slag te gaan en kunnen niet wachten tot we meer mogen reizen.”

