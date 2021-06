DTA blij met komst oud-franchisenemers VakantieXperts

Negen voormalige franchisenemers van VakantieXperts sluiten zich als aandeelhouder aan bij Dutch Travel Alliance (DTA), het samenwerkingsverband van zelfstandige reisagenten.

Het gaat om Reisburo Hagen B.V. (VakantieXperts Hagen), Reisburo Cerimovic (VakantieXperts Cerimovic Bilthoven), Reisspecialist de Valk, Reisbureau Diana van den Berg B.V. (VakantieXperts Diana van den Berg), VakantieXperts Bennekom, VakantieXperts Mundisol, Reisburo Estee B.V. (VakantieXperts Estee), Travel Service Best B.V. (VakantieXperts Travel Service Best) en Reisbureau de Planeet B.V. (VakantieXperts de Planeet).

DTA-voorzitter Erik van der Waard laat namens de Raad van Commissarissen (RvC) en directie weten dat hij trots is dat DTA deze aandeelhouders kan verwelkomen.

‘Het is tijd is om nieuwe plannen te maken na alle Covid-19 ellende en wij zijn volledig klaar om alle uitdagingen aan te gaan. DTA heeft als doel zich uit te breiden en de sterke franchisers uit de VX-groep waren uiteraard direct potentiële aandeelhouders wat ons betreft.’

Van der Waard vervolgt: ‘Na het faillissement van D-rt Groep zijn we vrijwel direct op zoek gegaan naar de sterkste partners die ons zouden kunnen helpen de groei van onze inkoopcombinatie te realiseren. Met bovenstaande reisbedrijven hebben we nieuwe en solide aandeelhouders gevonden die niet alleen groei meebrengen qua volume, maar ook veel ervaring, kennis en ondernemerschap.’

Visie

DTA heet de reisondernemers Marieke Hagen, Mejasa Cerimovic, Frank & Daniëlle Sijbrands, Diana van den Berg, Corina IJkhout, Gina Jongenelis, Jeroen Steijn, Rens Fikkers en Rob Schilten evenals al hun medewerkers van harte welkom en zegt uit te zien naar een langdurige en succesvolle samenwerking.

Voorgaande ondernemers zeggen: ‘De meeste aandeelhouders van DTA kennen wij al jaren en wij hebben altijd al veel respect gehad voor het ondernemerschap van deze reisagenten. Net als zij, geloven wij echt in de kracht van de retail. De aandeelhouders van DTA en hun medewerkers behoren tot de top van de Nederlandse reiswereld en hebben een duidelijke visie en strategie.’

DTA is na het wegvallen van de D-rt Groep de grootste retailpartij van Nederland. Op de vraag aan voorzitter Van der Waard of DTA op zoek is naar meer VX-kantoren, zegt hij:

‘Het is geen geheim dat DTA het liefst krachtige en onafhankelijke aandeelhouders aan haar inkoopcombinatie verbindt. En het is tevens geen geheim dat die bedrijven niet voor het oprapen liggen. VX en DTA klikken qua karakters erg goed en wij zien dat de VX-collega’s in potentie DTA-collega’s kunnen zijn. Wij zullen als RvC en directie veel aandacht besteden aan alle VX-ondernemers die naar een nieuwe inkoop-bv op zoek zijn. Zij zijn bij ons meer dan welkom.’

