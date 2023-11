Alltours en de Dutch Travel Alliance (DTA) hebben een raamovereenkomst gesloten waarmee de twee bedrijven hun samenwerking verder willen uitbreiden.



“We werken al vele jaren succesvol samen met de DTA-aandeelhouders door middel van individuele agentuurovereenkomsten voortkomend uit de tijd dat deze nog geen deel uitmaakten van de DTA. De centrale raamovereenkomst stelt ons in staat onze service voor DTA-bedrijven verder te optimaliseren en samen met het DTA-hoofdkantoor ons productaanbod beter in de markt te zetten met doelgerichte verkoop- en marketing initiatieven“, legt managing director Sales & Marketing bij alltours Georg Welbers (zie foto) uit.

Sterk productportfolio alltours

Erik van der Waard, voorzitter raad van commissarissen van DTA: “We zijn erg blij met de samenwerking met alltours, die nieuwe groeimogelijkheden biedt voor onze aandeelhouders. Alltours is ook in Nederland een bekend merk met een duidelijke positionering en een sterk productportfolio. Beide partijen zullen profiteren van de samenwerking”.

Marktpositie verder uitbreiden

“Nederland is na Duitsland onze belangrijkste bronmark. Ons doel is om onze marktpositie in Nederland verder uit te breiden. De nu gesloten overeenkomst met DTA is een belangrijke stap in deze richting”, voegt Welbers namens het Duitse reisbedrijf toe.

Het ontstaan van alltours

Willi Verhuven, de oprichter en enige aandeelhouder van alltours, opende op 15 januari 1974 een klein reisbureau in de Kirchstraße in Kleve. Al in het eerste jaar van zijn zelfstandig ondernemerschap begon hij zijn eigen reizen te organiseren. In het begin nam hij 500 gasten mee naar het Griekse eiland Mykonos. Binnen de grenzen van Noordrijn-Westfalen maakte alltours al snel naam. De nationale doorbraak kwam echter later. In 1988 breidde alltours zijn vluchtnetwerk uit naar alle grote Duitse luchthavens. Als gevolg daarvan explodeerde het aantal alltours-vakantiegangers. Slechts twee jaar later namen 173.000 gasten een zonvakantie met alltours. In 1999 overschreed het aantal tevreden gasten voor het eerst het miljoen. In 2005 gingen meer dan 1,5 miljoen vakantiegangers op vakantie met de touroperator. In 2014 waren er al meer dan 1,8 miljoen gasten.