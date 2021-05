Dutch Travel Alliance in de wachtkamer voor d-reizen kantoren ondanks hoogste bod…

Een groot deel van de aandeelhouders van de Dutch Travel Alliance (DTA) zijn als enige concrete en dus hoogste bieder op de d-reizen boedel de wacht aangezegd door de curatoren. “De deadline van bieden is ruim verstreken en in de bekende wandelgangen gaat het met aan zekerheid grenzende gerucht dat Prijsvrij niet gereageerd heeft binnen de gestelde termijn en inmiddels zowel de eerste als de tweede (verschoven) deadline overschreden heeft”, dat zegt DTA-voorzitter Erik van der Waard.

“Het is een feit dat een groot deel van de DTA aandeelhouders een bieding gedaan hebben op ca 140 winkels uit de D-Reizen boedel met behoud van een maximum aantal personeelsleden. De interesse is enerzijds gebaseerd op uitbreiding van de winkels voor de DTA leden en anderzijds behoud van kennis en werkgelegenheid voor de branche. Ik benadruk overigens dat niet DTA als BV maar individuele leden van de DTA de geïnteresseerden zijn en we als DTA een collectief bod gedaan hebben”, aldus Van der Waard.

Op de vraag of er tegen een tweede of derde partij opgeboden wordt zegt van der Waard: “Eerlijk gezegd weet ik alleen uit de pers dat Prijsvrij interesse heeft in rond de 120 winkels (minder dan de DTA leden samen) omdat zij zelf aangegeven hebben ver, dan wel vrijwel geheel, rond te zijn met de doorstart. Wij hebben echter van de curator doorgekregen dat ons bod de enige concrete is binnen de deadline die inmiddels versterken, verzet en nu weer verstreken is. Maar langer wachten is onverantwoord voor de DTA leden. Alle medewerkers gaan van rechtswege per 19 mei in de WW. Er is simpelweg geen tijd genoeg voor een aantal leden om ons gezamenlijk bod in stand te houden na de laatste verstreken deadline en daarmee vervalt de bieding. Hiermee verspeelt de curator banen van mensen met het wachten op iets wat van wat Prijsvrij in de pers heeft geroepen maar kennelijk niet concreet is. Benieuwd hoe een rechter commissaris dit beoordeeld, maar ook een OR van D-Reizen zal hier iets van vinden”. Aldus van der Waard.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.