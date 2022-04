Dutch Travel Services lanceert haar eerste spaaractie

Deel dit artikel

Dutch Travel Services (DTS) heeft haar eerste spaaractie gelanceerd. Met de laagdrempelige actie spaar je binnen no-time je cadeaubon bij elkaar. Voor elke boeking die je via het platform maakt ontvang je 1 punt.

‘Wij begrijpen dat het soms even duurt voordat een nieuw systeem ook in jouw systeem zit. Daarom maken we het boeken via ons platform, naast dat het heel makkelijk is, ook heel leuk’, zo laat DTS weten. De gespaarde punten kun je per 10 of 25 ‘verzilveren’ voor een cadeaubon van Rituals of bol.com.

Komende week is het Koningsdag. Om dit te vieren introduceert DTS de Koningsweek! Je ontvangt van 23 t/m 30 april 2 punten voor iedere boeking via het Dutch Travel Services-platform! Zo geniet je nóg sneller van je cadeaubon van Rituals of bol.com

De details op een rijtje:

• 1 punt per boeking die je maakt via ons platform

• Per 10 punten ontvang je een cadeaubon van bol.com of Rituals t.w.v. €10,-

• Per 25 punten ontvang je een cadeaubon van bol.com of Rituals t.w.v. €30,-

• Boekingsdatum: 1 april t/m 30 juni 2022

• Registratiedatum: 1 april t/m 31 juli 2022

• Punten zijn niet overdraagbaar

• Boekingen gemaakt voor 1 april vallen niet binnen deze spaaractie

Author Arjen Lutgendorff