EasyJet 25 jaar in Nederland

EasyJet viert de 25ste verjaardag van haar allereerste internationale vlucht. In april 1996 voerde easyJet zijn eerste niet-Britse vlucht van Luton naar Amsterdam Schiphol Airport uit. In de jaren daarna is easyJet uitgegroeid van een luchtvaartmaatschappij met een enkele internationale route tot een Europese luchtvaartmaatschappij met 1000 routes naar 150 luchthavens in 35 Europese landen, waarmee easyJet dé luchtvaartmaatschappij is geworden die Europa verbindt.

“Ik ben erg verheugd om 25 jaar easyJet in Nederland te vieren. Ondanks de huidige tijden is dit een geweldige mijlpaal en toont het de sterke band tussen easyJet en Nederland. Schiphol is een belangrijke luchthaven voor ons, vooral met de basis hier, en het is fantastisch om easyJet te hebben zien uitgroeien van een Britse luchtvaartmaatschappij tot de luchtvaartmaatschappij die Europa met elkaar verbindt”, aldus William Vet (Country Director easyJet Nederland). “Vooruitkijkend hopen we over 25 jaar nog steeds de leidende luchtvaartmaatschappij in Europa te zijn – en om Europa te kunnen verbinden met emissievrije vliegtuigen.”

Ondanks dit ongebruikelijke jaar voor de luchtvaartindustrie kijkt easyJet uit naar het voortzetten van het verbinden van Europa. Onderzoek, uitgevoerd door easyJet onder Europese consumenten, heeft uitgewezen dat er nog steeds een grote vraag is naar reizen en dat mensen de verloren tijd graag willen inhalen. easyJet streeft ernaar om vrienden en families weer met elkaar in contact te brengen zodra dat veilig is en om mensen door reizen de schoonheid van Europa weer te laten ontdekken.

Sinds de eerste internationale vlucht is easyJet uitgegroeid van een Britse luchtvaartmaatschappij tot een Europese luchtvaartmaatschappij met 28 bases in heel Europa. In 2015 opende de luchtvaartmaatschappij haar basis op Amsterdam Schiphol Airport. Deze basis is in de afgelopen zes jaar in omvang verdubbeld en verzorgt nu meer dan 300 banen voor regionale medewerkers op een lokaal contract. easyJet biedt momenteel een directe verbinding met meer dan 40 bestemmingen vanaf Schiphol, met als nieuwste toevoegingen Palermo en Birmingham. Met de combinatie van CO2 compensatie op alle vluchten, onze ambitie naar emissievrij vliegen en de grote bijdrage aan de economie, blijft easyJet een belangrijke speler in Nederland.

Sinds 2017 kijkt easyJet verder dan alleen Europa. Met de lancering van Worldwide by easyJet, een verbindingsdienst, kunnen easyJet passagiers vluchten boeken naar bestemmingen over de hele wereld, via de partners van easyJet. easyJet werkt samen met 16 andere luchtvaartmaatschappijen om Azië, Amerika, Afrika en meer te bereiken. easyJet richtte in 2017 ook zijn Europese dochteronderneming op om zijn missie om Europa te verbinden voort te zetten na de Brexit.

Flexibel boeken

We hopen passagiers weer met elkaar te kunnen verbinden zodra reisbeperkingen zijn versoepeld. Passagiers die met easyJet boeken hebben meer flexibiliteit dan ooit tevoren. Hiermee kunnen passagiers nu een vlucht voor later in het jaar boeken met de zekerheid dat als hun plannen veranderen, de boeking ook aangepast kan worden. Hieronder valt ook de restitutiegarantie voor vluchten die worden geannuleerd. Daarnaast helpt onze ‘Travel Ban Protection’ passagiers om hun vlucht om te boeken naar een andere datum, of een voucher of terugbetaling aan te vragen als hun vlucht wordt beïnvloed door een reisverbod.

