easyJet: “Verwachtingen overtroffen”

“Het is erg bemoedigend om te zien dat we in juli een hoger dan verwachte vraag en bezettingsgraad van bijna 84% hebben gezien, waarbij bestemmingen als Faro en Nice populair waren bij passagiers”, zegt Johan Lundgren, CEO van easyJet.

“Door weer te vliegen kunnen we doen waar we goed in zijn, namelijk onze passagiers een welverdiende vakantie bezorgen. Ik ben enorm trots op al onze mensen, hun zorg en toewijding en onze toonaangevende veiligheidsmaatregelen hebben geresulteerd in een klanttevredenheidsscores van maar liefst 80%, een verhoging van 13 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De boekingen voor de rest van de zomer presteren beter dan verwacht en als gevolg daarvan hebben we besloten om onze planning voor het vierde kwartaal uit te breiden waarbij we ongeveer 40% van de totale capaciteit zullen vliegen. Dit zorgt ervoor dat we nog meer passagiers met hun familie en vrienden kunnen verbinden en zij de vakantie kunnen nemen waar ze zo hard voor hebben gewerkt.”

“Als we vooruitkijken, dan heb ik er vertrouwen in dat easyJet zijn passagiers dezelfde vertrouwde vriendelijke service kan bieden door zich aan te blijven passen aan veranderende behoeftes en flexibiliteit te bieden.”

Omzet

De totale omzet voor de groep over het kwartaal eindigend op 30 juni 2020 was £7 miljoen. De vloot is op 30 maart volledig aan de grond gezet vanwege de COVID-19 pandemie. Na het heropstarten van het vliegen op 15 juni heeft easyJet in de laatste twee weken van het financiële kwartaal 117.000 passagiers vervoerd met een totale capaciteit van 132.000 stoelen. Het opstartende schema werd gevlogen door slechts 10 vliegtuigen en had een bezettingsgraad van 88.9%. “We hebben nu meer dan een maand aan herstartactiviteiten achter de rug en zien bemoedigende prestaties over het gehele netwerk, met een aanhoudende focus om alleen winstgevend te vliegen. In juli hebben iets meer dan 2 miljoen passagiers met easyJet gevlogen, met een bezettingsgraad van ongeveer 84%.”

Kosten

De totale headline kosten voor het kwartaal eindigend op 30 juni 2020 bedroegen £332.1 miljoen, 79% lager dan het derde kwartaal van 2019. De operationele cashburn gedurende het kwartaal was lager dan de vooraf verwachtte £30 – £40 miljoen per week, met een totale cashburn van ongeveer £774 miljoen over het derde kwartaal, in plaats van de verwachtte £1 miljard. Zoals eerder aangekondigd heeft easyJet een groot herstructureringsprogramma gelanceerd dat als doel heeft om de kasstroomgeneratie te stimuleren, en ervoor te zorgen dat easyJet in een nog concurrerendere positie uit deze pandemie komt. Dit programma verlaagt de kosten in alle delen van het bedrijf, wat noodzakelijk is in de huidige COVID-19 situatie. Hieronder valt het herstructureren van de organisatie en het verminderen van het personeelsbestand met maximaal 30%. easyJet is onlangs begonnen met het werknemersoverleg om het personeelsbestand te verkleinen, evenals met de optimalisatie van het netwerk en de bases, de verbetering van de productiviteit, en de bevordering van efficiëntere werkwijzen.

Passagiers en activiteiten

Hoewel het vliegen beperkt was, heeft easyJet dankzij de operationele prestatie en het management van het COVID-19 beleid een algemene klanttevredenheidsscore gehaald van 80%, een verhoging van maar liefst 13 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “In juli is de klanttevredenheid in al onze grootste markten met dubbele cijfers gestegen, met extreem sterke verbeteringen in algemene klanttevredenheid in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, en Portugal. Passagiers die sinds de herstart met ons gevlogen hebben zijn vooral tevreden over de netheid van het vliegtuig (10 punten gestegen vergeleken met vorig jaar) en met de instapervaring (9 punten gestegen vergeleken met vorig jaar).”

Capaciteit

easyJet’s commerciële vluchtschema is op 15 juni herstart met een nadruk op het leveren van een positieve bijdrage. De aanvankelijke dienstregeling begon met 10 vliegtuigen, die een overwegend binnenlands schema vlogen in het VK, Frankrijk, en Italië. De vraag wordt dagelijks beoordeeld en de vluchtschema’s worden elke twee weken herzien op basis van prognoses. Als gevolg van een verhoogde vraag en versoepelde reisbeperkingen werden er in juli 147 routes uitgevoerd. Naar verwachting zal het vliegen in augustus toenemen tot ongeveer 210 routes. “Onze bemanning en vliegtuigen zijn in een vliegklare toestand gehouden, zodat we de flexibiliteit hebben om binnen een termijn van ongeveer twee weken onze capaciteit te vergroten of verkleinen. We verwachten nu om ongeveer 40% van de geplande capaciteit te vliegen gedurende het vierde kwartaal, met een piek in augustus, vergeleken met de 30% die wij bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers hadden verwacht.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.