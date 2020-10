ECTAA: quarantaine vervangen door testen

De European Travel Agents’ and tour Operators’ Associations (ECTAA) sluit zich aan bij de oproepen om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke aanpak van reisbeperkingen en testen en staat achter de oproep om quarantainevereisten te vervangen door testen. “Reisbeperkingen – en met name quarantaines – zijn in feite hetzelfde als grenssluitingen. Het heeft een enorme impact op het leven van mensen, onze samenlevingen en op de wereldeconomie.”

De ECTAA laat weten dat de reis- en toeristenindustrie het zwaarst wordt getroffen. “Maar het treft ook economische factoren van alle bedrijfstakken, zoals benadrukt in de recente gezamenlijke verklaring van de CER, Copa-Cogega, Eurochambres, EuroCommerce, SME United en UETR. De acties van sommige regeringen om grote beperkingen te handhaven voor Europese burgers lijken vaak lukraak en uiteindelijk schadelijk voor de Europese economie.”

ECTAA sluit zich aan bij de vele oproepen van verschillende belanghebbenden dat Europa op een meer gecoördineerde manier moet optreden als het gaat om reisbeperkingen. “We hebben de snelle goedkeuring nodig van het voorstel van aanbeveling voor de coördinatie van reisbeperkingen, dat gemeenschappelijke criteria voor risicobeoordeling en een gemeenschappelijk kleurcoderingssysteem / mapping van aangewezen risicogebieden omvat.”

Bovendien heeft de industrie zich achter de oproep verzameld om de quarantainevereisten te vervangen door testen. ECTAA steunt ten volle het voorstel van de drie verenigingen van belanghebbenden in het luchtvervoer A4E, ACI en IATA, dat gisteren is gepresenteerd over een EU-breed testprotocol voor reizen (EU-TPT). Hierdoor zouden de quarantainevereisten worden vervangen door tests vóór vertrek voor reizen vanuit hoogrisicogebieden in de EU / Schengenruimte en vanuit derde landen. Dit laatste bouwt voort op de criteria voor risicobeoordeling en kleurcodering in het bovengenoemde voorstel van aanbeveling. Pawel Niewiadomski (voorzitter van ECTAA): “We hebben Europese politieke leiders nodig om nu in actie te komen, aangezien we zeer dicht bij de ineenstorting van de reis- en toerisme-industrie staan, wat een cascade-effect zal hebben op andere economische sectoren.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.