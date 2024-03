Eindhoven Airport gaat in 2027 voor vijf maanden dicht in verband met een uitgebreide opknapbeurt.

Gedurende deze periode zal de luchthaven gesloten zijn om de enige start- en landingsstrip te moderniseren, inclusief de installatie van geavanceerde systemen die het landen in slecht zicht mogelijk maken, naast de toevoeging van extra veiligheidsmarges voor vliegtuigen.

Uitwijken

Hoe en naar welke luchthavens airlines moeten uitwijken wordt nog een ingewikkelde puzzel. Rotterdam The Hague Airport biedt weinig mogelijkheden en Schiphol speelt met krimp plannen. Eindhoven Airport heeft aan De Telegraaf laten weten in gesprek te gaan met airlines over mogelijke oplossingen. Begin dit jaar werd het nieuws over de sluiting van Eindhoven Airport bekend, maar destijds was nog niet duidelijk wanneer dit het geval zou zijn.